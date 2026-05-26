“Ngày tài chính số 2026” thúc đẩy hệ sinh thái thanh toán thông minh

Sau 7 năm thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, chương trình thường niên “Ngày không tiền mặt 16/6” chính thức bước sang giai đoạn mới với tên gọi “Ngày tài chính số 2026” hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại cho người dân và doanh nghiệp.

Đây là nội dung tại buổi họp báo công bố chương trình “Ngày tài chính số năm 2026” với chủ đề “Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số” do Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước, Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức ngày 26/5/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ thay đổi thói quen thanh toán đến phát triển tài chính số toàn diện

Chương trình là bước phát triển mới từ “Ngày không tiền mặt 16/6” - sáng kiến được triển khai thường niên từ năm 2019. Sau 7 năm tổ chức, chương trình đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 1813 của Chính phủ, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng và thúc đẩy tài chính toàn diện.

Theo Ban Tổ chức, chương trình năm nay phản ánh xu hướng chuyển dịch từ thúc đẩy phương thức thanh toán sang xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện. Trong đó, thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục đóng vai trò nền tảng giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, triển khai các chính sách mới liên quan đến quản lý tài khoản thanh toán, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân và thúc đẩy tài chính toàn diện. Việc tăng cường kết nối thanh toán xuyên biên giới cũng mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người tiêu dùng.

Ông Trần Xuân Toàn - Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, Trưởng ban tổ chức, cho biết sau 7 năm, chương trình đã góp phần thay đổi nhận thức, xóa bỏ rào cản tâm lý với thanh toán số, từng bước hình thành thói quen “một chạm”, “quét mã QR”, thanh toán online trong đời sống hằng ngày của hàng triệu người dân Việt Nam.

Theo ông Trần Xuân Toàn, bước chuyển sang “tài chính số” mở ra cơ hội cộng hưởng cho “ba nhà” gồm Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đối với cơ quan quản lý, đây là cơ hội xây dựng cơ sở dữ liệu giao dịch chính xác để điều hành kinh tế vĩ mô; với doanh nghiệp và tiểu thương, đây là nền tảng thúc đẩy số hóa hoạt động kinh doanh và kích cầu tiêu dùng nội địa; còn với nền kinh tế, đây là cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế trong kỷ nguyên số.

“Ngày tài chính số” cũng là hoạt động cụ thể hóa các định hướng tại Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cũng như Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Hơn 362 triệu tỷ đồng giao dịch không tiền mặt sau 7 năm

Phát biểu tại họp báo, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước đánh giá chương trình “Ngày không tiền mặt” đã hoàn thành xuất sắc vai trò thay đổi thói quen thanh toán của người dân Việt Nam.

“Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ với mã QR hay ví điện tử, đến cuối năm 2025, chúng ta đã ghi nhận hơn 25,2 tỷ giao dịch không dùng tiền mặt với tổng giá trị trên 362 triệu tỷ đồng - những con số cho thấy sự bùng nổ của kinh tế số,” ông Phạm Anh Tuấn cho biết.

Theo ông Tuấn, năm 2026 đánh dấu nhiều thay đổi quan trọng trong quản lý nhà nước lĩnh vực ngân hàng - tài chính. Trên nền tảng hạ tầng thanh toán đã được xây dựng vững chắc, Việt Nam đang hướng tới hệ sinh thái tài chính số toàn diện.

Với chủ đề “Thanh toán thông minh - Thúc đẩy tài chính số,” chương trình năm nay không chỉ dừng ở việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt mà còn hướng tới mục tiêu tài chính toàn diện, giúp người dân từ thành thị đến tiểu thương tại các chợ truyền thống có thể tiếp cận dịch vụ tài chính minh bạch, an toàn và hiệu quả.

Theo Ban Tổ chức, “Ngày tài chính số 2026” diễn ra từ tháng 5 đến tháng 9 với nhiều hoạt động nổi bật.

Mở đầu là chiến dịch “Chuyển mã QR - Nhận đa lợi ích”, triển khai tại các khu vực có mật độ giao thương cao như chợ Bến Thành, phố ẩm thực Phan Xích Long… nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh chuẩn hóa thanh toán số, thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới và nâng cao trải nghiệm cho khách du lịch quốc tế.

Hội thảo “Thanh toán thông minh trong kỷ nguyên số” diễn ra sáng 6/6 sẽ là diễn đàn để cơ quan quản lý, chuyên gia, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng kinh doanh trao đổi về xu hướng thanh toán thông minh cũng như giải pháp phát triển hệ sinh thái tài chính số an toàn, đồng bộ và bền vững.

Đáng chú ý, “Lễ hội tài chính số - Ting Ting Day!” sẽ diễn ra từ 7 giờ 30 phút ngày 6/6 đến 21 giờ 30 phút ngày 7/6 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh), dự kiến thu hút khoảng 100.000 - 150.000 lượt người tham dự.

Với nhiều không gian trải nghiệm sáng tạo, lễ hội được thiết kế như một mô hình “xã hội tài chính số thu nhỏ” giúp người tham dự trực tiếp tương tác với các sản phẩm, dịch vụ tài chính số trong đời sống hằng ngày.

Các phân khu trải nghiệm gồm Payment Zone - trải nghiệm thanh toán thông minh và thanh toán xuyên biên giới; Finance Square - quảng trường tài chính số; Fintech Zone - không gian hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ số; cùng F-Concert - sân khấu âm nhạc, trình diễn và tương tác cộng đồng dành cho giới trẻ./.

