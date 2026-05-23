Vùng Vịnh nối lại hoạt động phát hành nợ, huy động hơn 10 tỷ USD

Các chính phủ và doanh nghiệp vùng Vịnh đã nối lại hoạt động phát hành trái phiếu, huy động tổng cộng hơn 10 tỷ USD sau giai đoạn tạm dừng kéo dài do xung đột khu vực.

Động thái này cho thấy giới đầu tư ngày càng xem xung đột địa chính trị hiện nay là rủi ro có thể kiểm soát, thay vì coi đó là mối đe dọa mang tính hệ thống đối với năng lực tín dụng của khu vực.

Trước đó, hoạt động phát hành trái phiếu sơ cấp tại khu vực gần như đã đình trệ sau các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hôm 28/2.

Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) đã phát hành 7 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 3 năm, 7 năm và 30 năm, thu hút lượng đăng ký mua gần 24 tỷ USD.

Trong khi đó, First Abu Dhabi Bank (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) phát hành 700 triệu USD trái phiếu Hồi giáo (sukuk) với tỷ suất lợi nhuận 4,9%.

Ngân hàng Emirates NBD của Dubai cũng huy động 750 triệu USD trái phiếu bổ sung vốn cấp một với lãi suất coupon (lãi suất cố định trả cho nhà đầu tư) ở mức 6,25%.

Ngoài ra, Ai Cập cũng phát hành 1 tỷ USD trái phiếu xã hội và phát triển nhằm tài trợ cho lĩnh vực y tế và giáo dục với lợi suất 7,6%, trong khi Kuwait phát hành 150 triệu dinar Kuwait (khoảng 496 triệu USD) trái phiếu.

Một số tổ chức khác như Dar Al Arkan và Ngân hàng Phát triển Hồi giáo (IsDB) cũng tham gia phát hành nợ trong tháng này, trong đó IsDB huy động 1 tỷ USD thông qua sukuk.

Theo giới phân tích, nhu cầu của nhà đầu tư đã quay trở lại sau giai đoạn thị trường bị ảnh hưởng bởi xung đột, với ưu tiên là các khoản phát hành có xếp hạng tín nhiệm đầu tư và nhóm có lợi suất cao.

Họ cũng cho rằng thị trường đang không phản ứng quá mạnh với những diễn biến địa chính trị gần đây và mức định giá hiện nay có thể chưa phản ánh đầy đủ rủi ro./.

