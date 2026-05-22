Ngành Ngân hàng phát động “bình dân học vụ số” thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Ngành ngân hàng Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao kiến thức và an toàn hệ thống qua hội thi “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026”, góp phần phát triển kinh tế số.

Phát biểu tại Hội thi “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026” do Công đoàn Ngân hàng tổ chức ngày 22/5 và Vietcombank là đơn vị đồng hành, phối hợp tổ chức, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết hội thi được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt - một tháng Năm lịch sử với nhiều sự kiện trọng đại, đồng thời diễn ra trong quá trình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Ngân hàng.

Hội thi hướng đến chào mừng 75 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (06/5/1951 - 06/5/2026) và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026 (11/5/2026).

Quy mô toàn ngành với 32 đội thi

Theo Phó Thống đốc, điểm mới của hội thi năm nay là chuyển từ phương châm “thi để đánh giá” sang “thi để học, để trải nghiệm và để ứng dụng vào thực tiễn.” Thông qua sân chơi này, mỗi đội thi sẽ có cơ hội thể hiện bản lĩnh, trình độ cũng như năng lực chuyên môn của mình.

Bên cạnh đó, thông qua hội thi, ngành Ngân hàng cũng triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” với bộ 400 câu hỏi kiến thức được công khai và phổ biến rộng rãi tới hàng trăm nghìn đoàn viên, người lao động trong ngành. Theo Phó Thống đốc, cách làm này kỳ vọng sẽ góp phần hình thành văn hóa số, thúc đẩy học tập số và đặc biệt là ứng dụng hiệu quả các thành tựu chuyển đổi số vào hoạt động ngân hàng.

Phần thi kết hợp âm thanh, ánh sáng và công nghệ đến từ Vietcombank. (Ảnh: Vietnam+)

“Chúng tôi hy vọng cách thức triển khai này sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động ngân hàng; giúp cán bộ, đoàn viên hiểu rõ hơn về chuyển đổi số, ứng dụng được công nghệ số, đồng thời các sáng kiến số sẽ tạo ra những hiệu quả cụ thể trong hoạt động ngân hàng nói riêng và đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội nói chung,” Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh.

Hội thi năm 2026 ghi nhận quy mô lớn với sự tham gia của 32 đội thi đến từ 32 đơn vị trong ngành và các công ty công nghệ tài chính (fintech) hàng đầu, đại diện cho trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng chuyển đổi số của toàn ngành Ngân hàng.

Phần thi của Agribank. (Ảnh: Vietnam+)

Hội thi thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của toàn ngành Ngân hàng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Với slogan “Chủ động số hóa - Bứt phá tương lai,” hội thi không chỉ là một cuộc thi nghiệp vụ mà còn là sân chơi trí tuệ nhằm cụ thể hóa phong trào “Bình dân học vụ số.” Mục tiêu cốt lõi là phổ cập và nâng cao kiến thức trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng, tập trung vào các nhóm vấn đề như dữ liệu số, khách hàng số, công nghệ nền tảng, quản trị điều hành, nhân lực và văn hóa số, pháp lý và tuân thủ, an toàn bảo mật cũng như các tình huống thực tiễn trong hoạt động ngân hàng.

Phần thi của VietinBank. (Ảnh: Vietnam+)

Chuyển đổi số không chỉ là số hóa quy trình

Chia sẻ bên lề hội thi, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước cho biết quá trình chuyển đổi số của ngành ngân hàng đã đem lại hiệu quả tích cực thông qua các con số tăng trưởng ấn tượng.

Theo đó, tốc độ thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2026 tăng khoảng 38% so với cuối năm 2025. Trong đó, giao dịch trên internet tăng 66%, giao dịch trên kênh di động tăng 33%, đặc biệt thanh toán qua mã QR tăng trên 50%.

Hạ tầng thanh toán số hiện nay đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thanh toán của người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ngành ngân hàng đã triển khai thanh toán song phương với một số quốc gia. Từ đầu năm 2026 đến nay, Việt Nam đã triển khai thanh toán qua mã QR với Trung Quốc và Hàn Quốc.

“Từ nay đến cuối năm 2026, Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai thanh toán song phương qua mã QR với Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ. Trong tương lai, chúng ta cũng sẽ tiếp tục triển khai thanh toán song phương với các quốc gia trong khu vực cũng như châu Á,” ông Phạm Anh Tuấn cho biết.

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước cho biết quá trình chuyển đổi số của ngành ngân hàng đã đem lại hiệu quả tích cực thông qua các con số tăng trưởng ấn tượng. (Ảnh: Vietnam+)

Theo ông Tuấn, trong chuyển đổi số, yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người trong việc vận hành, sử dụng công nghệ để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Nguồn nhân lực trong chuyển đổi số hiện là vấn đề “nóng” không chỉ tại các ngân hàng thương mại mà cả ở Ngân hàng Nhà nước. Chính phủ cũng đã có nhiều chính sách thu hút nhân tài công nghệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức có đủ nguồn lực cho quá trình chuyển đổi số.

Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng với sự hỗ trợ của các trường đại học thông qua đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu thị trường, điểm nghẽn về nhân lực sẽ từng bước được tháo gỡ.

“Ngoài ra, văn hóa số cũng là vấn đề không dễ thay thế ngay. Chúng ta vẫn nói đến chuyển đổi số nhưng thực tế phần lớn mới tập trung vào số hóa quy trình. Năm nay, thông qua cuộc thi này, hy vọng chúng ta sẽ tiếp cận với một tư duy mới: chuyển đổi số không chỉ là số hóa các quy trình mà là tái cấu trúc hệ thống vận hành của ngành ngân hàng, qua đó cung cấp các dịch vụ với chi phí hợp lý nhất,” ông Tuấn nhấn mạnh.

Siết an ninh, sinh trắc học để chống gian lận thanh toán

Về thách thức an ninh, an toàn trong thanh toán số, lãnh đạo Vụ Thanh toán cho rằng càng phát triển dịch vụ thanh toán thì càng phải đối mặt với nguy cơ lừa đảo, gian lận.

Ngân hàng Nhà nước thời gian qua đã chủ động ban hành nhiều chính sách, quy định pháp lý nhằm hỗ trợ các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán tăng cường nền tảng an ninh, bảo mật.

Các các ngân hàng thương mại tham dự hội thi. (Ảnh: Vietnam+)

Trong đó, Thông tư 50 và Thông tư 77 được xem là “kim chỉ nam” yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về an ninh, an toàn hệ thống.

Đồng thời, các quy định liên quan đến mở tài khoản, mở thẻ, mở ví điện tử cũng được siết chặt theo hướng tăng cường đối chiếu thông tin sinh trắc học thông qua căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID nhằm đảm bảo định danh chính xác người dùng.

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng giám đốc Vietcombank cho biết ngân hàng đã được chia sẻ dữ liệu dân cư quốc gia qua VNeID, tạo nền tảng quan trọng giúp xác thực khách hàng nhanh chóng và an toàn.

Bắt buộc cập nhật sinh trắc học người đại diện của doanh nghiệp. (Ảnh: Vietnam+)

“Chúng tôi ứng dụng công nghệ QR động giúp khách hàng giảm 75% thời gian giao dịch và giảm 100% lỗi nhập liệu thủ công. Công nghệ này hỗ trợ xác thực nhanh chóng, đồng thời đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động ngân hàng,” bà Yến chia sẻ.

Ngân hàng Nhà nước thời gian qua cũng đã tăng cường các quy định về xác thực sinh trắc học đối với khách hàng tổ chức, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ nhằm ngăn chặn tình trạng lừa đảo, gian lận trong thanh toán số, đặc biệt là các hành vi lợi dụng điện thoại cá nhân để thực hiện giao dịch không chính chủ.

“Với các quy định đã được ban hành, chúng tôi hy vọng các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán sẽ tuân thủ nghiêm túc, chủ động xây dựng hệ thống an ninh, an toàn, luôn lấy khách hàng làm trung tâm bởi sự an toàn của khách hàng cũng chính là sự an toàn của ngân hàng,” ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh./.

Ngành ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với an toàn hệ thống Chuyển đổi số đang mở ra cơ hội lớn cho ngành tài chính - ngân hàng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản trị rủi ro, an ninh mạng và khả năng chống chịu hệ thống.