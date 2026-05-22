Sức nóng hàng vạn hương vị trên bờ biển Mỹ Khê gây "bùng nổ" Đà Nẵng Food Tour 2026

Sức nóng từ vạn hương vị quy tụ bên bờ biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Video toàn cảnh đêm hội ẩm thực lớn nhất năm với biển người càn quét các gian hàng đặc sản và không gian âm nhạc sôi động

Đêm hội Đà Nẵng Food Tour 2026 đã biến Công viên Biển Đông thành một thiên đường đại tiệc đa giác quan thực sự khi màn đêm buông xuống. Dưới ánh đèn rực rỡ, hàng vạn người dân và du khách đã đổ về chen chân kín lối tại hơn 200 gian hàng ẩm thực quy mô.

Sức hút từ những làn khói bếp nghi ngút tỏa hương thơm nức của thịt nướng, những tô cao lầu vàng óng chuẩn vị xứ Quảng, cùng khay bánh dân gian mộc mạc đã hoàn toàn chinh phục vị giác của thực khách. Tiếng cười nói reo hò chan hòa trong tiếng sóng biển Mỹ Khê và giai điệu âm nhạc sôi động, vẽ nên một bức tranh biểu tượng về cuộc sống đêm tràn đầy năng lượng của thành phố đáng sống.

Sự kiện không chỉ dừng lại ở câu chuyện thưởng thức món ăn, mà đã thành công nâng tầm tinh hoa ẩm thực đường phố thành một sản phẩm du lịch độc đáo, kết nối mạnh mẽ tình yêu văn hóa miền Trung với bạn bè quốc tế. Chuỗi trải nghiệm này hứa hẹn sẽ còn tiếp tục bùng nổ, tạo dấu ấn sâu đậm cho mùa du lịch hè năm nay./.