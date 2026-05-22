Tỉnh Quảng Ninh đầu tư bài bản, có chọn lọc cho di sản Yên Tử

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường khẳng định trong thời gian tới Quảng Ninh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương và cơ quan liên quan triển khai hiệu quả các cam kết với UNESCO, trong đó tập trung đầu tư bài bản, có chọn lọc, góp phần bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị đặc sắc của Di sản Văn hóa Thế giới.

Với quan điểm rõ ràng, xuyên suốt trong quản lý, phát huy Di sản Văn hóa thế giới, ông Quản Minh Cường cho biết việc UNESCO ghi danh Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa Thế giới là niềm vinh dự, tự hào to lớn không chỉ của các địa phương liên quan mà còn của cả đất nước. Là minh chứng cho sự công nhận về giá trị văn hóa, tinh thần đặc biệt của di sản cũng như của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là nguồn sức mạnh nội sinh, nền tảng đặc biệt quan trọng trong chặng đường phát triển mới.

Từ những vốn quý của di sản, cũng như những giá trị văn hóa, lịch sử, đòi hỏi công tác phát triển kinh tế-xã hội, du lịch, dịch vụ trên địa bàn phải luôn gắn kết chặt chẽ với việc gìn giữ, bảo tồn di sản. Điều này đặt ra cho các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khai thác di sản phải tìm tòi, nghiên cứu, từ đó đưa ra những chiến lược, kế hoạch phát triển phù hợp, lâu dài, bền vững.

Gần đây, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị khoa học “Tham vấn chuyên gia về định hướng phát triển đô thị di sản Yên Tử” với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước về các lĩnh vực lịch sử, khảo cổ học, quy hoạch, kinh tế, văn hóa, mỹ thuật, di sản, Phật học và phát triển đô thị.

Tại hội nghị, định hướng phát triển đô thị di sản Yên Tử được các chuyên gia trao đổi, đưa ra những luận điểm, giải pháp như nhận diện giá trị lịch sử-văn hóa-không gian Yên Tử và hành lang di sản liên vùng; nghiên cứu mô hình bảo tồn bền vững, phát triển đô thị di sản Yên Tử gắn với kinh tế di sản đa ngành; nghiên cứu ý tưởng và luận giải tư tưởng khai sáng của Phật hoàng Trần Nhân Tông với cơ hội kết nối toàn cầu; định hướng chiến lược phát triển giá trị thương hiệu và hệ sản phẩm; tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu và ý tưởng quy hoạch toàn diện đô thị di sản Yên Tử. Những ý kiến là nguồn tư liệu khoa học quan trọng để địa phương và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các định hướng quy hoạch, phát triển Yên Tử trong thời gian tới.

Xác định rõ quan điểm phát triển bảo tồn di sản là nền tảng-văn hóa là cốt lõi-kinh tế di sản là động lực-con người và thiên nhiên là trung tâm của phát triển bền vững, phường Yên Tử đang nghiên cứu, từng bước xây dựng Yên Tử trở thành đô thị “Của di sản, do di sản, vì di sản, cùng di sản, bằng di sản, là di sản;" phấn đấu đến năm 2045, trở thành thành viên của Tổ chức các thành phố Di sản thế giới (OWHC), một Trung tâm Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GIC), thuộc mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, nơi thực hành tư tưởng “Cư trần lạc đạo;" hướng tới xây dựng hồ sơ để UNESCO công nhận Phật hoàng Trần Nhân Tông là Danh nhân văn hóa thế giới vào năm 2058.

Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông được đúc bằng đồng nguyên khối, cao 15m, nặng 138 tấn, tọa lạc trên đỉnh An Kỳ Sinh (Yên Tử, Quảng Ninh) có độ cao 900m so với mặt nước biển. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc đã chính thức được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa thế giới vào ngày 12/7/2025. Đây là di sản thế giới liên tỉnh thứ hai tỉnh Quảng Ninh đồng sở hữu, sau Di sản Thiên nhiên Thế giới vịnh Hạ Long-quần đảo Cát Bà. Điều này là vinh dự, tự hào và cũng đòi hỏi trọng trách cao trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy những giá trị của di sản trong hành trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc gồm 12 điểm, cụm điểm di tích tiêu biểu, đặc sắc nằm trên ba địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, với diện tích vùng lõi 525,75ha và vùng đệm 4.380,19ha. Trong đó, Quảng Ninh có 5 di tích là chùa Hoa Yên, chùa Lân, am chùa Ngọa Vân, Thái Miếu, bãi cọc Yên Giang.

Quần thể di sản này nằm trên vòng cung Đông Triều ở miền Bắc Việt Nam với hệ thống di tích lâu đời hơn 700 năm mang giá trị đặc biệt cả về tôn giáo, văn hóa, lịch sử. Nơi đây không chỉ là biểu tượng truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc mà còn là quê hương của Nhà Trần, nơi khởi nguồn của Thiền phái Trúc Lâm, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lịch sử dân tộc Việt Nam./.

