Tháo gỡ 'nút thắt' để du lịch Đà Nẵng bứt tốc trong chu kỳ tăng trưởng mới

Sức hút của du lịch Đà Nẵng từ lâu đã được khẳng định trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Hiện thành phố biển này tiếp tục đón lượng lớn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu đón khoảng 20 triệu lượt khách và dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới. Bên cạnh những điểm sáng về môi trường du lịch, thành phố vẫn còn một số “nút thắt” cần sớm được nhận diện, tháo gỡ để ngành du lịch bứt tốc trong chu kỳ tăng trưởng mới, qua đó đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế hai con số của địa phương.

Du lịch biển đảo cần sự đột phá

Sau 17 năm được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp) vẫn là một đảo ngọc “ngủ quên," hạ tầng phát triển du lịch trên đảo chưa có sự phát triển đột phá. Công tác quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch Cù Lao Chàm chưa được đầu tư đúng mức, với tầm vóc và giá trị vượt trội của cụm đảo này.

Nằm cách đất liền khoảng 15km, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc giao thông đi lại giữa xã đảo và đất liền. Phương tiện chính đưa du khách ra đảo là những chiếc cano nhỏ, xuất bến từ khu vực biển Cửa Đại và chỉ được vận hành trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Khi gió biển trên cấp 5 mọi phương tiện đều phải dừng hoạt động.

Nhịp sống bình yên ở đảo Cù Lao Chàm, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Theo lãnh đạo xã đảo Tân Hiệp, thành phố đã có chủ trương cho phép mở tuyến vận tải từ khu vực trung tâm Đà Nẵng-Cù Lao Chàm để đón các dòng khách cao cấp đến tham quan, nghỉ dưỡng, với tàu du lịch có sức chứa từ 300 người trở lên.

Tuy nhiên, các bến tại Cù Lao Chàm chỉ là bến thủy nội địa, chưa đảm bảo đủ điều kiện để tiếp nhận các phương tiện tàu biển từ cấp hạn chế III trở lên, do vậy yêu cầu đặt ra là thành phố cần sớm đầu tư Cảng thủy nội địa để đón tàu có sức chứa lớn, qua đó giải bài toán kết nối thuận lợi từ đất liền với xã đảo.

Ông Đinh Ngọc Lực, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp cho biết thời gian qua đã xảy ra nhiều trường hợp du khách bị mắc kẹt dài ngày trên đảo, dẫn đến xáo trộn lịch trình, ảnh hưởng đến công việc và trải nghiệm, nhất là khách quốc tế; qua đó tác động không nhỏ đến hình ảnh du lịch địa phương.

Theo ông Lực, khi nhận được thông tin dự báo thời tiết xấu, địa phương thường phối hợp với lực lượng Biên phòng, Cảng vụ cùng các cơ sở lưu trú để kịp thời thông báo, hỗ trợ du khách rời đảo về đất liền. Tuy nhiên, thời tiết trên biển có nhiều diễn biến thất thường; có thời điểm buổi sáng còn thuận lợi nhưng đến trưa đã xuất hiện gió mạnh, biển động. Để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng buộc phải tạm dừng hoặc cấm các phương tiện không đủ điều kiện xuất bến.

Bước vào mùa du lịch Hè, trung bình mỗi ngày đảo Cù Lao Chàm đón từ 2.000-3.000 khách. Xã đảo hiện có 44 cơ sở lưu trú du lịch, chủ yếu tập trung vào loại hình lưu trú có quy mô nhỏ vừa. Lượng khách đến tham quan, du lịch tại Cù Lao Chàm thường ra về trong ngày, khách lưu trú qua đêm chỉ chiếm gần 10% tổng số khách đến, dẫn đến địa phương chưa khai thác hết nhu cầu chi tiêu của du khách.

Các sản phẩm níu chân du khách lưu trú, ở lại qua đêm hiện nay trên đảo còn ít, chỉ có chương trình Đêm Cù Lao vào tối thứ Bảy hằng tuần, thiếu các dịch vụ vui chơi, lưu trú bãi biển, dịch vụ bar, chợ đêm.

Ngoài ra, các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước như: tắm biển, lặn ngắm san hô, chèo thuyền kayak, chèo thuyền SUP, tham gia nhà phao liên hoàn và một số hoạt động thể thao, trải nghiệm biển khác chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng và tính đa dạng của sản phẩm du lịch ở đây.

Chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới

Năm 2026, thành phố Đà Nẵng dự kiến đón khoảng 20 triệu lượt khách và còn nhiều dư địa để tăng trưởng con số này trong những năm đến. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vào một số thời gian cao điểm của mùa du lịch, thành phố phải đối mặt với tình trạng giao thông bị tắc nghẽn, một số điểm tham quan có lượng du khách đổ về đông khiến không gian tham quan trở nên chật hẹp.

Làng dừa Cẩm Thanh, một trong 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025, là một trong những điểm du lịch cộng đồng luôn thu hút rất đông du khách đến tham quan. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hội An Đông, những ngày thường trung bình có khoảng 6.000-7.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm khu rừng dừa, dịp nghỉ lễ có thể lên đến gần 10.000 lượt khách.

Khách du lịch quốc tế trải nghiệm đi thuyền thúng tại làng du lịch Cẩm Thanh, phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Lượng du khách đông đang gây áp lực lên hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch ở đây, điển hình như việc thiếu nguồn nước sạch, thu gom nước thải từ các cơ sở du lịch về đầu mối xử lý tập trung. Địa phương đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục những tồn tại này.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ đón tiếp du khách ở rừng dừa Cẩm Thanh, chính quyền địa phương đang chuẩn bị triển khai đề án mở rộng không gian du lịch tại đây.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội An Đông Trần Tấn Dũng cho biết đầu tháng 6/2026, phường dự kiến mở rộng hoạt động du lịch ở khu rừng dừa, gắn với việc bố trí, sắp xếp lại các tuyến tham quan, phù hợp với từng dòng khách.

Địa phương sẽ tạo ra những tour tuyến tham quan mới, dành cho du khách muốn trải nghiệm không gian yên bình, tìm hiểu sâu nét đẹp văn hóa, lịch sử nơi đây; đồng thời tiếp tục phát triển các dịch vụ trải nghiệm văn hóa sông nước sôi động, du lịch cảm giác.

“Địa phương phải mở rộng không gian và tổ chức nhiều dịch vụ trải nghiệm mới tốt hơn. Điều này không chỉ giảm áp lực về hạ tầng du lịch, tác động đến môi trường mà còn phân bổ lợi ích mà kinh tế du lịch mang lại cho người dân sinh sống ở đây," ông Trần Tấn Dũng nói.

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng có hệ thống dịch vụ đủ năng lực đón lượng khách lớn, với 2.437 cơ sở lưu trú và khoảng 66.710 phòng, công suất phòng nghỉ hiện mới chỉ đạt trung bình khoảng 50-70%.

Theo nhiều chuyên gia, ngoài mục tiêu tăng trưởng về số lượng du khách, vấn đề chất lượng tăng trưởng của ngành du lịch Đà Nẵng cũng cần được quan tâm, thông qua các chỉ số về mức chi tiêu mua sắm, công suất phòng, lượng khách quay trở lại. Điều này cần sự chung tay, phối hợp của cơ quan quản lý Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, dự báo lượng khách đến thành phố sẽ tăng nhanh trong những năm tới và chính quyền thành phố đã có nhiều kịch bản đối với sự tăng trưởng này. Điều quan trọng là sự phát triển của ngành du lịch phải gắn với sự phát triển bền vững của xã hội thông qua việc tạo công ăn việc làm, nâng cao mức sống của người dân, văn hóa bản địa được giữ gìn, những vấn đề về ô nhiễm môi trường được kiểm soát, hạ tầng giao thông được mở rộng.

Thành phố đang khẩn trương xúc tiến triển khai các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, mang tính kết nối liên vùng, xem đây là đòn bẩy để tăng tốc phát triển vào chu kỳ phát triển mới, trong đó có lĩnh vực du lịch như: dự án tuyến đường đô thị tốc độ cao phía Đông, hệ thống đường sắt đô thị.

Mới đây, thành phố Đà Nẵng cũng khởi công Dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2, Sân bay quốc tế Đà Nẵng, với tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027, qua đó nâng tổng công suất thiết kế lên 6 triệu hành khách/năm, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng du lịch trong giai đoạn 2026-2030.

Du khách đến tham quan ngôi chùa cổ Hải Tạng trên đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam, việc mở rộng Nhà ga T2 có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ và giao thương quốc tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Dự án sẽ góp phần tăng cường kết nối quốc tế, tạo dư địa phát triển mới cho các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư, dịch vụ chất lượng cao của thành phố.

Đà Nẵng xác định giai đoạn 2026-2030, tập trung phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống cách mạng, di sản văn hóa, là điểm đến hấp dẫn của thế giới. Ngành du lịch thành phố phấn đấu tốc độ tăng trưởng doanh thu lưu trú, lữ hành, ăn uống khoảng 14-15%; tốc độ tăng trưởng bình quân tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ khoảng 10%-11%.

Việc nhận diện những “nút thắt” hiện nay để sớm có giải pháp tháo gỡ sẽ giúp ngành công nghiệp không khói của thành phố đạt được đà tăng trưởng cao, hiện thực hóa các mục tiêu đề ra./.

