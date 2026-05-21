Vì sao Singapore lọt top điểm đến được du khách Việt Nam lựa chọn nhiều nhất?

Theo dữ liệu từ Traveloka, Việt Nam nằm trong top 3 thị trường khách quốc tế đến Singapore trong Quý 1 năm 2026. Điều này cho thấy xu hướng du lịch khu vực tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của Việt Nam như một trong những thị trường nguồn của Đảo quốc Sư tử.

Singapore cũng tiếp tục là một trong những điểm đến quốc tế được du khách Việt yêu thích trong năm 2026, cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Nhờ kết nối hàng không thuận tiện, chính sách miễn thị thực lên đến 30 ngày, hệ sinh thái đô thị hiện đại cùng cộng đồng người Việt ngày càng phát triển, Singapore thu hút du khách cho nhiều nhu cầu khác nhau như nghỉ dưỡng, mua sắm, công tác và các chuyến du lịch ngắn ngày.

Vậy, trải nghiệm nào ở Singapore được người Việt và du khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất trên nền tảng Traveloka? Phó Chủ tịch Thương mại của Traveloka, bà Baidi Li cho hay đó chính là hai điểm tham quan Universal Studios Singapore và Singapore Oceanarium tại Resort World Sentosa.

Universal Studios Singapore vẫn là điểm tham quan được du khách Việt yêu thích nhất. Dữ liệu cho thấy xu hướng ngày càng gia tăng đối với các trải nghiệm nghỉ dưỡng tích hợp bao gồm ẩm thực, mua sắm và giải trí trong cùng một điểm đến.

Đáng chú ý, lượng tìm kiếm dành cho các điểm tham quan thuộc Resort World Sentosa trong tháng 2/2026 đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Bởi ở đó đáp ứng được xu hướng lựa chọn các chuyến du lịch ngắn ngày thiên về trải nghiệm, kết hợp nghỉ dưỡng, giải trí và các hoạt động dành cho gia đình trong cùng một điểm đến của người Việt hiện nay.

Universal Studios Singapore, điểm tham quan được ví như một biểu tượng mà bất kỳ du khách nào khi đến Singapore cũng phải ghé qua "check-in."

Điểm tham quan này sở hữu vị thế đặc biệt có thể đáp ứng nhu cầu linh hoạt nhờ hệ thống lưu trú cao cấp như The Laurus, Equarius Hotel và Hotel Michael, cùng các trải nghiệm ẩm thực đạt giải thưởng và hoạt động giải trí đẳng cấp thế giới. Sự kết hợp liền mạch giữa điểm tham quan, dịch vụ lưu trú và tiện ích phong cách sống mang đến hành trình du lịch trọn vẹn, thuận tiện cho các gia đình và du khách nghỉ dưỡng.

Với những ưu thế kể trên cùng việc nắm bắt xu hướng của thị trường Việt Nam, bà Baidi Li cho biết nền tảng công nghệ du lịch tích hợp hàng đầu Đông Nam Á Traveloka vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với Resorts World Sentosa (RWS).

Hợp tác này thể hiện cam kết chung nhằm tăng cường kết nối du lịch khu vực, thông qua nâng cao trải nghiệm khám phá, lên kế hoạch và tiếp cận các dịch vụ lưu trú cao cấp, ẩm thực biểu tượng cùng các điểm tham quan và sự kiện đẳng cấp thế giới thông qua trải nghiệm đặt dịch vụ liền mạch trên Traveloka.

“Traveloka không chỉ đơn thuần cung cấp kho sản phẩm du lịch, chúng tôi kết nối hàng triệu du khách Việt Nam và Đông Nam Á với các trải nghiệm cao cấp thông qua các giải pháp dựa trên dữ liệu. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục nâng cao cách du khách khám phá và tiếp cận các trải nghiệm du lịch được tuyển chọn trên toàn khu vực, qua đó tạo ra giá trị thiết thực cho toàn hệ sinh thái du lịch,” bà Baidi Li nói.

Đại diện Traveloka vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với Resorts World Sentosa (RWS).

Trong khi đó, quyền Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Kinh doanh và Tiếp thị Khu nghỉ dưỡng của RWS, bà Jenny Wang, cho biết trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ triển khai nhiều sáng kiến chung nhằm nâng cao thuận tiện cho khách hàng và mở rộng khả năng tiếp cận các trải nghiệm du lịch tích hợp như: Ưu đãi độc quyền và các chương trình đặc biệt dành riêng cho người dùng Traveloka; Cá nhân hóa các gợi ý du lịch dựa trên sở thích và hành vi du lịch của người dùng…

Để hiện thực hóa các sáng kiến hợp tác này, chiến dịch “Summer of Treasures” của RWS diễn ra từ 29/5-30/8/2026 sẽ được triển khai dành cho người dùng Traveloka, với sự tham gia của nhiều thương hiệu toàn cầu trên toàn hệ sinh thái dịch vụ của RWS, bao gồm Singapore Oceanarium, Universal Studios Singapore, Adventure Cove Waterpark và nhiều điểm tham quan khác./.

* Du khách Việt được miễn thị thực nhập cảnh vào Singapore trong vòng 30 ngày. * Hiện có hơn 130 chuyến bay thẳng hàng tuần từ Việt Nam (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Quốc) đến Singapore khai thác bởi các hãng hàng không. * Việt Nam có tỷ lệ khách quay lại Singapore lần thứ hai trở lên cao cùng xu hướng du lịch tự túc (Free and Easy), mua các gói dịch vụ cơ bản (vé máy bay, khách sạn) đang dần thay thế tour truyền thống.

Việt Nam nằm trong nhóm 15 thị trường có nguồn khách lớn nhất của Singapore Lượng khách du lịch giữa Việt Nam và Singapore ngày càng gia tăng đã góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và phát triển bền vững du lịch giữa hai nước.

