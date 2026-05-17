Đảo Koh Rong của Campuchia lọt top 10 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026

Ngành du lịch biển Campuchia đã đạt được một cột mốc quan trọng, khi Koh Rong, hòn đảo xinh đẹp thuộc tỉnh duyên hải Preah Sihanouk ở Tây Nam đất nước Chùa Tháp được xếp hạng thứ 9 trong danh sách top 10 trong bảng xếp hạng "Những bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026" do tổ chức World’s 50 Best Beaches vừa công bố.



Đúng thông lệ hàng năm, tổ chức World’s 50 Best Beaches đầu tháng 5 đã công bố danh sách 50 bãi biển đẹp nhất thế giới của năm 2026. Trong danh sách cẩm nang du lịch này, lần đầu tiên một bãi biển của Campuchia lọt vào top 10 những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới, đây là một sự ghi nhận cho hòn đảo được mệnh danh là "thiên đường du lịch" của đất nước Chùa Tháp.



Danh sách 50 bãi biển đẹp nhất thế giới hàng năm do một hội đồng gồm hơn 1.000 chuyên gia và các du khách giàu kinh nghiệm bình chọn. Để đảm bảo tính khách quan, tổ chức cho biết đã mời một số nhân vật từng đi du lịch nhiều nhất thế giới tham gia bỏ phiếu.



Các chuyên gia du lịch quốc tế đánh giá cao Koh Rong vì sự yên bình, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp trải rộng trên toàn đảo. Koh Rong, một khu nghỉ dưỡng ven biển lý tưởng, được đánh giá là vừa mang nét chân thực vừa độc đáo, nổi bật so với nhiều địa điểm khác trong khu vực đã trở nên thương mại hóa.



Với những bãi biển trải dài phủ đầy cát trắng mịn và nước biển ấm áp, trong vắt màu xanh ngọc, bên cạnh thảm thực vật nhiệt đới xanh tươi bao quanh hòn đảo, Koh Rong nổi bật bởi chính vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ của mình, mang đến không gian hoàn hảo cho du khách thư giãn và nghỉ ngơi.



Hòn đảo này có khá nhiều bãi tắm. Bên cạnh bãi Koh Touch sôi động cùng nhiều khách sạn, quán ăn, du khách cũng có thể tìm chút yên tĩnh tại bãi biển Long Set, Lonely Beach, Coconut Beach…



Long Beach trở thành một điểm thu hút khách du lịch bậc nhất trên đảo Koh Rong. Đúng như tên gọi, nơi đây có đường biển dài nhất đảo với bờ cát trắng muốt và nước biển xanh trong.

Đặc điểm tự nhiên này thu hút cả khách du lịch trong nước và quốc tế, đặc biệt là những du khách tìm kiếm một khung cảnh tuyệt đẹp cho bức ảnh của mình. Không khí trong lành, vẻ đẹp hoang sơ và hải sản tươi ngon, hòn đảo mang đến không gian lắng đọng để du khách thư giãn.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Daniele Ricci, du khách người Italy cho biết ông đã có một trải nghiệm tuyệt vời tại Koh Rong, một hòn đảo được ông đánh giá là có nhiều tiềm năng phát triển.

Cho rằng cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và sự đón tiếp nồng hậu của người dân sở tại là thế mạnh của hòn đảo này, ông Daniele Ricci hy vọng rằng Campuchia sẽ có chiến lược phát triển đúng đắn, để vừa bảo tồn được nét đẹp tự nhiên, vừa thu hút được thêm nhiều khách du lịch tới thăm và nghỉ dưỡng trong thời gian tới.



Cùng chung cảm nhận, ông Nicolas Pequignat, khách du lịch người Pháp, đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình tại Koh Rong, đánh giá cao ẩm thực và sự thân thiện, chu đáo của người Campuchia.

Du khách người Pháp cho rằng tiềm năng của Koh Rong rất lớn và trong tương lai, hòn đảo này sẽ trở thành điểm đến ưa thích của nhiều du khách.



Giới du lịch và dịch vụ hy vọng rằng đa dạng sinh học và cảnh quan của Koh Rong sẽ được duy trì và bảo tồn. Bà Ambre, chủ khách sạn và nhà hàng Lily’s Beach Bungalows trên đảo Koh Rong, cho rằng mô hình phát triển du lịch trên đảo không nên theo hướng đại trà, vì sức hấp dẫn của Koh Rong nằm ở vẻ đẹp hoang sơ và chân thực.



Là hòn đảo lớn thứ hai của Campuchia nằm ở ngoài bờ biển tỉnh Preah Sihanouk, Koh Rong có diện tích rộng hơn 78 km2 cùng 43 km đường bờ biển, hơn 23 bãi tắm đẹp.

Thời điểm đẹp nhất trong năm để ghé thăm Koh Rong là vào mùa khô của Campuchia, thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 5, nhờ có nhiều ngày nắng đẹp trời, ít mây và độ ẩm thấp. Hiện đã bắt đầu vào mùa thấp điểm, các chuyên gia du lịch đang tập trung vào việc làm cho hòn đảo trở nên hấp dẫn hơn vào năm tới.



Số liệu du lịch hiện nay cho thấy số lượng du khách tới Koh Rong đã tăng mạnh trong 2 năm qua, khi hòn đảo này đón tổng cộng 184.600 lượt khách trong năm 2024, hơn 100.000 lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2025 và tiếp tục đà tăng trưởng trong năm 2026.



Đến với Koh Rong, du khách có thể tham gia các hoạt động phong phú như lặn ngắm san hô, đi du thuyền vòng quanh các hòn đảo gần đó, mang tới sự kết hợp giữa bơi lội, câu cá và lặn biển; hay chỉ đơn giản là những buổi chiều nằm dài trên bãi biển, tận hưởng cảm giác thư thái, êm dịu, chậm rãi chờ đợi khoảnh khắc hoàng hôn rực rỡ.

Những sinh vật phù du phát sáng ở Koh Rong cũng như bầu trời đầy sao là cảnh tượng tuyệt vời mà du khách có thể chiêm ngưỡng khi màn đêm buông xuống.



Đứng đầu danh sách những bãi biển đẹp nhất năm 2026 của World’s 50 Best Beaches là bãi biển Entalula ở Philippines, tiếp theo lần lượt là biển Fteri ở Hy Lạp và bãi biển Wharton ở Australia. Ngoài ra, ở Đông Nam Á còn có Vịnh Donald Duck của Thái Lan cũng lọt vào top 10 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026.



Việc được xếp vào danh sách 10 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026 của World’s 50 Best Beaches cho thấy Koh Rong xứng đáng là một điểm đến nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới và là một phần quý giá của "Vương quốc của các kỳ quan" Campuchia.

Sự chú ý mà bảng xếp hạng mang lại có thể giúp thúc đẩy du lịch trên đảo và hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương trong thời gian tới.



Trang World’s 50 Best Beaches đánh giá về Koh Rong: "Có lẽ đây là một trong những nơi kỳ diệu nhất trên trái đất. Màu sắc, sự tĩnh lặng và nhịp sống chậm rãi đã tóm gọn vẻ đẹp tuyệt vời của nơi này"./.





