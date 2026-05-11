Đà Nẵng tăng tốc hiện thực hóa mục tiêu thành trung tâm du lịch đẳng cấp châu Á

Đứng trước vận hội mới sau khi mở rộng không gian phát triển, ngành du lịch Đà Nẵng đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ nhằm khẳng định vị thế là trung tâm du lịch hàng đầu khu vực châu Á.

Với những kết quả ấn tượng đạt được trong năm 2025 cùng các tín hiệu khởi sắc ngay từ đầu năm 2026, thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chiến lược nhằm duy trì đà tăng trưởng ở mức hai con số.

Đà tăng trưởng ấn tượng

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, năm 2025 đánh dấu cột mốc rực rỡ của du lịch thành phố khi tổng lượng khách phục vụ tại các cơ sở lưu trú đạt hơn 17,7 triệu lượt, tăng hơn 18% so với năm 2024.

Đặc biệt, thị trường khách quốc tế tăng trưởng mạnh mẽ với hơn 7,6 triệu lượt (tăng hơn 25%), trong khi khách nội địa đạt 10,1 triệu lượt (tăng hơn 13%). Tổng doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành mang về cho thành phố hơn 57,3 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng hơn 22%.

Bước sang năm 2026, đà tăng trưởng này không hề hạ nhiệt. Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 6 triệu lượt người, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó khách quốc tế đạt gần 3,4 triệu lượt, tăng 24,9%.

Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 vừa qua, Đà Nẵng nằm trong nhóm địa phương có lượng khách và doanh thu du lịch cao nhất cả nước với khoảng 1,46 triệu lượt khách, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2025; doanh thu ước đạt khoảng 5.700 tỷ đồng…

Sự nhộn nhịp tại các cửa ngõ hàng không cũng minh chứng cho sức hút của "thành phố đáng sống" với 27 đường bay đang hoạt động, trong đó có 20 đường bay quốc tế thường kỳ kết nối với các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á và cả Trung Đông.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, dù đạt được những con số khả quan, ngành du lịch Đà Nẵng vẫn tồn tại nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ để phát triển bền vững.

Tình trạng quá tải cục bộ tại các điểm nóng như Chợ Hàn, Cầu Rồng hay phố cổ Hội An vào giờ cao điểm gây áp lực lên giao thông và vệ sinh môi trường. Sản phẩm du lịch chưa đa dạng vẫn thiếu các sản phẩm chuyên biệt dành cho phân khúc khách siêu sang, có khả năng chi trả cao.

Khu vực miền núi, nông thôn phía Tây vẫn còn hạn chế về hạ tầng giao thông, làm giảm khả năng hình thành các chuỗi sản phẩm du lịch liên vùng. Sau sáp nhập, sự đồng đều về chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực trên toàn địa bàn mới vẫn là một bài toán cần lời giải.

Du khách thích thú trải nghiệm làm nông dân tại chương trình mùa du lịch biển ở Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Chiến lược phát triển toàn diện và bền vững

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang phục hồi mạnh mẽ, Đà Nẵng đang đứng trước vận hội lớn để không chỉ duy trì đà tăng trưởng tích cực mà còn vươn mình trở thành một trung tâm du lịch đẳng cấp của khu vực châu Á.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, ngành du lịch thành phố đã xác định một lộ trình bài bản, kết hợp giữa việc làm mới các giá trị cốt lõi và kiến tạo những động lực phát triển đột phá.

Giải pháp then chốt đầu tiên nằm ở việc hoàn thiện quy hoạch và không gian phát triển. Đà Nẵng không còn bó hẹp trong những ranh giới cũ mà đang mở rộng không gian du lịch với các điểm vệ tinh, kết nối chặt chẽ giữa đô thị hiện đại và các giá trị văn hóa, sinh thái.

Hệ sinh thái sản phẩm du lịch cũng được tái cấu trúc, tập trung vào các dòng sản phẩm đặc thù như nghỉ dưỡng cao cấp gắn với bất động sản, du lịch M.I.C.E, golf và đặc biệt là các sản phẩm mới đầy tiềm năng như du lịch cưới, du lịch y tế và kinh tế ban đêm.

Song song đó, việc đầu tư hạ tầng và tăng cường kết nối đóng vai trò là "mạch máu" cho sự phát triển.

Thành phố chú trọng nâng cấp Sân bay quốc tế Đà Nẵng, chuyển đổi cảng Tiên Sa thành cảng du lịch chuyên dụng và hoàn thiện các tuyến đường bộ, đường sắt đô thị kết nối liên vùng đến Hội An, Tam Kỳ, Chu Lai và các cửa khẩu quốc tế.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh, để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, Sở đã kiến nghị thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ mở rộng nhà ga T1, T2 Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; thu hút đầu tư tổ hợp bến du thuyền Tiên Sa, Thọ Quang và sớm khởi công các dự án trọng điểm như Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn, Tổ hợp pháo hoa quốc tế để tạo động lực mới cho điểm đến.

Khách du lịch tham gia trải nghiệm kéo lưới bắt cá tại bãi biển Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Bên cạnh đó, vấn đề an toàn và môi trường du lịch cũng được đặt lên hàng đầu. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất thành phố cần chủ động các phương án kiểm soát sạt lở tại đèo Hải Vân, bán đảo Sơn Trà và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trên các tuyến đường thủy nội địa từ sông Hàn đến Cù Lao Chàm.

Đồng thời, các địa phương phải quyết liệt trong việc duy trì cảnh quan "xanh - sạch - đẹp," kiên quyết không để xảy ra tình trạng chèo kéo hay "chặt chém" giá dịch vụ, giữ vững thương hiệu Đà Nẵng an toàn, văn minh.

Một điểm nhấn quan trọng trong là việc lập quy hoạch chung cho điểm đến lớn Hội An (bao gồm các khu vực lân cận) nhằm mở rộng không gian và giảm áp lực cho vùng lõi di sản.

Ngành du lịch cũng kỳ vọng vào sự hỗ trợ từ Chính phủ trong việc đầu tư các cơ sở văn hóa, thể thao tầm cỡ Olympic và các trung tâm nghệ thuật biểu diễn quốc gia tại Đà Nẵng.

Đặc biệt, để tạo cú hích cho thị trường khách quốc tế, bà Trương Thị Hồng Hạnh kiến nghị: "Cần nghiên cứu mở rộng chính sách miễn thị thực và tạo thuận lợi về visa thời hạn 6 tháng đến 1 năm cho những phân khúc khách quốc tế có thu nhập cao, góp phần tăng chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách tại địa phương."

Với sự kết hợp giữa tư duy đổi mới trong sản phẩm, sự đồng bộ trong hạ tầng và những kiến nghị cơ chế linh hoạt, du lịch Đà Nẵng đang hội tụ đủ các điều kiện cần và đủ để không chỉ đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số mà còn khẳng định vị thế "điểm đến hàng đầu" trên bản đồ du lịch thế giới.

Sự đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp và người dân sẽ là chìa khóa để "con tàu" du lịch Đà Nẵng vươn xa hơn./.

