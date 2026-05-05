Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - Bước tiến đột phá về công nghệ trình diễn

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), diễn ra từ ngày 30/5 tới 11/7 với chủ đề “Danang-United Horizons-Những chân trời kết nối,” hứa hẹn sẽ mang tới cho du khách những đại cảnh hoành tráng, bùng nổ bên sông Hàn.

Năm nay, sân khấu DIFF 2026 không chỉ mở rộng quy mô mà còn đánh dấu bước tiến đột phá về công nghệ trình diễn, với việc lần đầu tiên trong lịch sử, hệ vòm nâng hạ khổng lồ cùng tổ hợp ánh sáng-LED-laser đa tầng được đưa vào vận hành.

Sân khấu Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 được thiết kế dựa trên ý tưởng “giao lộ của hợp nhất”, lấy cảm hứng từ khoảnh khắc tưởng tượng khi Trái Đất xoay chậm lại, để những đường chân trời xích gần nhau.

Khi đó, ranh giới không còn tồn tại, thay vào đó là sự giao thoa của văn hóa, thời gian và cảm xúc.

Ngôn ngữ thiết kế được thể hiện qua ba tầng không gian, với các đường cong gợi hình những nhịp cầu kết nối. Ở tầng cao nhất, vòm sáng mở rộng như biểu tượng của khát vọng và tư duy không ngừng vươn xa.

Bên dưới, mặt nước phản chiếu giữ lại những vệt sáng mềm, tạo chiều sâu cảm xúc và làm nổi bật sự đối thoại giữa truyền thống và hiện đại.

Trên tổng thể chiều ngang lên tới 100m, sân khấu được mở rộng có chủ đích nhằm tương thích với khu khán đài VIP trải dài, giúp khán giả ở cả hai cánh vẫn có góc nhìn trọn vẹn.

Với diện tích gần 1.200m² và khu vực biểu diễn chính rộng 50m, không gian này đủ sức chứa các đại cảnh quy mô lớn, đồng thời kết nối chặt chẽ với bầu trời pháo hoa phía trên.

Chia sẻ về những điểm đặc biệt của sân khấu DIFF 2026 so với những năm trước, Ban tổ chức cho biết điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống cơ khí chưa từng có tiền lệ.

Lần đầu tiên, một vòm nâng hạ khổng lồ rộng hơn 40m và cao trên 10m được đưa vào vận hành như trục trung tâm của sân khấu. Bên cạnh đó là 5 hệ vòm cơ khí có thể chuyển động độc lập hoặc đồng bộ, tạo nên những lớp không gian biến đổi liên tục.

Tốc độ vận hành ấn tượng, với các vòm trung tâm hoàn thành hành trình trong chưa đầy 70 giây, cho phép sân khấu “chuyển cảnh” linh hoạt ngay trong thời gian thực.

Song hành với cấu trúc cơ khí là bước tiến mạnh mẽ về công nghệ trình diễn, sự kết hợp các công nghệ nâng lập trình, lazer công suất lớn và hệ thống matrix led 3d kèm hệ đèn Retro Amber tạo hiệu ứng không gian hiện đại cùng khắc hoạ nên những “đường chân trời ánh sáng.”

Một trong những điểm đặc biệt góp phần định hình diện mạo sân khấu năm nay là hệ màn hình LED không chỉ đóng vai trò hiển thị, lớp màn hình này còn hoạt động như một “lớp da ánh sáng”, vừa xuyên thấu vừa phản chiếu, giúp phác họa các lớp ý niệm thiết kế một cách linh hoạt và tinh tế.

Sự kết hợp giữa ánh sáng, màn hình và chuyển động cơ khí khiến toàn bộ sân khấu trở thành một “thực thể sống”, có khả năng biến đổi liên tục theo từng tiết mục, mang đến trải nghiệm thị giác đa lớp cho khán giả.

Không chỉ có sân khấu nghệ thuật đầy ấn tượng, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 còn được xem là mùa giải All-Star khi quy tụ những đội pháo hoa hàng đầu thế giới, hứa hẹn đem đến những màn so tài bùng nổ, mãn nhãn và gay cấn. Đây cũng là năm đầu tiên DIFF được tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel + Leisure bình chọn trong top 9 những lễ hội đáng đi nhất hành tinh.

Đêm khai mạc với chủ đề “Thiên nhiên” vào ngày 30/5 sẽ là màn tranh tài giữa đội chủ nhà là Đội Pháo hoa Đà Nẵng, Việt Nam và đội Trung Quốc.

Đêm 2 (6/6) với chủ đề “Di sản” giữa đội Pháp và đội Z121 Vina Pyrotech, Việt Nam.

Đêm 3 (13/6) với chủ đề “Văn hóa” sẽ là màn tranh tài giữa tân binh Nhật Bản và đội pháo hoa Ý giàu kinh nghiệm chinh chiến tại DIFF.

Đêm 4 (20/6) với chủ đề “Sáng tạo” giữa đội Đức và Macau (Trung Quốc).

Đêm 5 (27/6) với chủ đề “Tầm nhìn” giữa đội Úc và Bồ Đào Nha. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 11/7, theo tên chủ đề chính “Đà Nẵng-Những chân trời kết nối-Da Nang-United Horizons”./.

