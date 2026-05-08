Thái Nguyên 'mở khóa' tiềm năng du lịch tạo đột phá phát triển kinh tế

Với lợi thế tài nguyên thiên nhiên phong phú, bản sắc văn hóa đa dạng, Thái Nguyên đang từng bước phát huy tiềm năng, định hình các sản phẩm du lịch đặc trưng, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực trung du miền núi phía Bắc.

Từng bước khẳng định vị thế trong khu vực

Những năm gần đây, du lịch Thái Nguyên ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Không chỉ được biết đến là “thủ phủ chè,” địa phương còn sở hữu hệ sinh thái tự nhiên đa dạng với hàng chục hồ nước lớn nhỏ, rừng nguyên sinh, hang động kỳ thú cùng hệ thống di tích lịch sử-văn hóa phong phú.

Hồ Núi Cốc, Hồ Ba Bể là điểm nhấn với định hướng phát triển thành khu du lịch tổng hợp, kết hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và du lịch tâm linh. Bên cạnh đó, các hồ nước như Ghềnh Chè, Suối Lạnh, Vai Miếu… cùng hệ thống sông, suối tự nhiên đã và đang tạo nền tảng để phát triển du lịch sinh thái, thể thao dưới nước và nghỉ dưỡng cuối tuần.

Không chỉ có thiên nhiên ưu đãi, Thái Nguyên còn là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Các làn điệu dân ca như Then, Sli, Soọng Cô hay những nghi lễ truyền thống của đồng bào Tày, Nùng, Dao… là nguồn tài nguyên quý để phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc.

Bến du thuyền thuộc Dự án Flamingo Maison 108 Hồ Núi Cốc vừa hoàn thành trước mùa du lịch 2026. (Ảnh: Nguyên Hoàng/Vietnam+)

Tại xã La Bằng, mô hình du lịch cộng đồng đang phát huy hiệu quả rõ nét. Với khí hậu mát mẻ, cảnh quan đồi chè xanh mướt và nguồn nước tự nhiên dồi dào, địa phương đã thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa bản địa.

Hiện nay, La Bằng đã có hàng chục cơ sở lưu trú, nhà hàng phục vụ du khách. Các sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng như trải nghiệm văn hóa trà, trekking, giao lưu văn nghệ, thưởng thức ẩm thực địa phương, đặc biệt là các món ăn từ cá tầm nuôi tại suối tự nhiên.

Chia sẻ về định hướng phát triển du lịch cộng đồng, anh Nguyễn Văn Tới, chủ cơ sở La Bằng homestay Retreat, xã La Bằng cho biết: “Chúng tôi xác định phải tạo ra những trải nghiệm khác biệt cho du khách. Ngoài nghỉ dưỡng, du khách có thể tham gia hái chè, sao chè, thưởng trà, hay trekking khám phá sườn Đông Tam Đảo. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại cũng được tổ chức thường xuyên để tăng tính kết nối.”

Theo anh Tới, thời gian tới, các cơ sở du lịch tại địa phương sẽ tiếp tục đầu tư bài bản hơn vào sản phẩm và dịch vụ, đồng thời đẩy mạnh quảng bá để kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

“Chúng tôi cũng đang nghiên cứu phát triển thêm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng bài thuốc nam, kết hợp với nghỉ dưỡng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách,” anh Tới nói.

Bà Trần Nữ Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên, đánh giá: “Du lịch Thái Nguyên đang từng bước khẳng định vị thế trong khu vực. Lượng khách tăng đều qua các năm, sản phẩm du lịch ngày càng phong phú. Đặc biệt, các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái đã góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.”

Hướng tới phát triển bền vững

Theo định hướng giai đoạn 2026-2030, Thái Nguyên đặt mục tiêu đón khoảng 12 triệu lượt khách, trong đó có 1 triệu lượt khách quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh xác định phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Ông Nguyễn Chu Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên cho biết: “Chúng tôi tập trung phát triển các sản phẩm du lịch chủ lực như du lịch cộng đồng gắn với văn hóa trà, du lịch lịch sử-về nguồn, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp. Đồng thời, tỉnh sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu du lịch trọng điểm như hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể kết hợp hoàn thiện hạ tầng và chuyển đổi số trong du lịch.”

Hồ Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên - điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực miền núi phía Bắc. (Ảnh: Nguyên Hoàng/Vietnam+)

Cùng với đó, nhiều dự án giao thông kết nối liên vùng đang được triển khai, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và mở rộng không gian phát triển du lịch. Đây được xem là “đòn bẩy” quan trọng để hình thành các tour, tuyến du lịch liên hoàn, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Có thể thấy, với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, du lịch Thái Nguyên đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Việc khai thác hiệu quả tiềm năng, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, thiên nhiên sẽ là nền tảng để địa phương phát triển du lịch bền vững./.

