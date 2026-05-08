Chấp thuận đầu tư dự án cáp treo du lịch Điện Biên Phủ, vốn đầu tư 2.076 tỷ đồng

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương vừa ký Quyết định số 938/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ.

Nhà đầu tư được chấp thuận là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa, tổng vốn đầu tư là 2.076 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là khai thác hiệu quả tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, vị trí địa lý và giá trị lịch sử đặc thù của khu vực; hình thành sản phẩm du lịch đặc thù, có chất lượng và khả năng cạnh tranh; bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến thắng Điện Biên Phủ thông qua việc tổ chức các không gian trưng bày, trải nghiệm, giá trị lịch sử và giáo dục truyền thống; góp phần lan tỏa giá trị văn hóa-lịch sử đến du khách trong và ngoài nước.

Cùng đó, kết nối các điểm di tích trong khu vực; nâng cao khả năng tiếp cận và trải nghiệm của du khách, đặc biệt tại khu vực có địa hình phức tạp, thông qua hệ thống cáp treo và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; phát triển tổ hợp du lịch văn hóa-lịch sử gắn với dịch vụ thương mại, giải trí theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp; góp phần xây dựng Điện Biên Phủ trở thành điểm đến du lịch văn hóa-lịch sử tiêu biểu của vùng miền núi phía Bắc; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương...

Dự án có quy mô sử dụng đất dự kiến là 35,35ha, thuộc địa bàn xã Mường Phăng và xã Pu Nhi.

Khu ga đi cáp treo chiếm 15,51ha, khu ga đến cáp treo chiếm 5,89ha, hành lang tuyến cáp 9,71ha và đất giao thông là 4,24ha.

Quỹ đất sau khi nhà đầu tư xây dựng và bàn giao lại cho địa phương quản lý là 6,6ha (chiếm 18,67% tổng diện tích dự án) bao gồm: đất giao thông, đất cây xanh cách ly, đất cây xanh công cộng và đất mặt nước. Diện tích còn lại là xây dựng các phân khu chức năng để khai thác, kinh doanh với công suất phục vụ khoảng 15.000 người/ngày.

Dự kiến tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án là 5 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành là 5 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm, được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định của pháp luật và nội dung của dự án đã được chấp thuận nêu trên; giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án nêu trên theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong quá trình thi công xây dựng dự án, đảm bảo chất lượng, hạ tầng kỹ thuật của dự án khớp nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực; đồng thời ký cam kết với nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án, công khai đến chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư để giám sát quá trình thực hiện của nhà đầu tư.

Tỉnh cũng yêu cầu nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của tổng vốn đầu tư; quá trình tổ chức triển khai, thực hiện dự án, đưa dự án vào khai thác sử dụng phải tuyệt đối tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai, môi trường, xây dựng, cấp giấy… theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và ý kiến của các sở, ngành, đơn vị, địa phương tại các văn bản tham gia ý kiến thẩm định.

Ngoài việc thực hiện dự án theo đúng tiến độ, các đơn vị cần thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định và điều kiện khác có liên quan theo quy định của pháp luật; bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật dự án sau khi hoàn thành xây dựng cho địa phương quản lý theo quy định…/.

