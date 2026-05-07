Đà Nẵng đứng thứ hai trong Top điểm đến hấp dẫn nhất châu Á mùa hè

Thương hiệu xuất bản du lịch uy tín toàn cầu Lonely Planet vừa công bố danh sách “The Best Places to Visit in Asia This Summer” (Những điểm đến tuyệt vời nhất châu Á mùa hè 2026), trong đó Đà Nẵng xếp vị trí thứ 2, chỉ sau Busan (Hàn Quốc).

Theo đánh giá của chuyên trang du lịch danh tiếng này, tháng 6 là thời điểm lý tưởng nhất để khám phá thành phố biển miền Trung Việt Nam. Sự xuất hiện của Đà Nẵng trong bảng xếp hạng của Lonely Planet tiếp tục khẳng định sức hút ngày càng lớn của điểm đến này trên bản đồ du lịch quốc tế, đặc biệt trong phân khúc du lịch biển, nghỉ dưỡng và trải nghiệm ngoài trời.

Đà Nẵng nổi bật giữa các điểm đến hàng đầu châu Á

Trong bài viết giới thiệu danh sách năm nay, Lonely Planet nhận định mùa hè châu Á mang nhiều sắc thái khí hậu khác nhau, từ những điểm đến oi bức đến các vùng biển có điều kiện lý tưởng cho du lịch nghỉ dưỡng. Giữa bức tranh đa dạng đó, Đà Nẵng nổi bật như một “thiên đường cho người yêu hoạt động ngoài trời.”

Theo Lonely Planet, những bãi cát trắng trải dài của Mỹ Khê và Non Nước tạo nên không gian hoàn hảo cho các hoạt động biển mùa hè. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của Đà Nẵng không chỉ nằm ở đường bờ biển đẹp mà còn ở hệ sinh thái du lịch đa tầng, nơi du khách có thể trải nghiệm nhiều sắc thái khác nhau trong cùng một hành trình.

Từ bán đảo Sơn Trà với hệ sinh thái rừng nguyên sinh hiếm có, Ngũ Hành Sơn mang đậm giá trị tâm linh-cảnh quan, đến Bảo tàng Điêu khắc Chăm lưu giữ dấu ấn văn hóa Champa độc đáo, mỗi không gian tại Đà Nẵng đều mang đến một lớp trải nghiệm riêng biệt.

Từ trung tâm thành phố, du khách cũng dễ dàng mở rộng hành trình đến Phố cổ Hội An chỉ trong khoảng một giờ di chuyển, tạo nên một hành trình ngắn nhưng giàu chiều sâu. Chính sự cân bằng giữa thiên nhiên, văn hóa và hạ tầng du lịch phát triển đã giúp Đà Nẵng duy trì sức hút bền vững.

Đoàn khách quốc tế đầu tiêm tham quan Chùa Cầu tại Hội An. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/ TTXVN)

Không chỉ là điểm đến để ngắm nhìn, thành phố dần trở thành nơi để trải nghiệm- nơi du khách có thể sống chậm lại giữa thiên nhiên, hoặc hòa mình vào nhịp sống năng động, thưởng thức ẩm thực phong phú và cảm nhận sự thân thiện, chuyên nghiệp trong từng dịch vụ.

Danh sách “The Best Places to Visit in Asia This Summer” năm nay còn có sự góp mặt của nhiều điểm đến nổi tiếng như Busan (Hàn Quốc), Singapore, Bali (Indonesia), Shimla (Ấn Độ), Almaty (Kazakhstan), Sendai (Nhật Bản), Chengdu (Trung Quốc) hay dãy núi Altai của Mông Cổ.

Giữa những lựa chọn đa dạng đó, Lonely Planet đánh giá Đà Nẵng nổi bật nhờ khả năng dung hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và nhịp sống hiện đại. Đây là nơi mà biển không tách rời đời sống đô thị, thiên nhiên gắn với trải nghiệm bản địa và mỗi hành trình đều mang lại cảm xúc trọn vẹn cho du khách.

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, việc liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng quốc tế là minh chứng cho định hướng phát triển du lịch bền vững của thành phố, lấy trải nghiệm và cảm xúc của du khách làm trung tâm.

Cầu Rồng lung linh về đêm. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam

Được thành lập tại Australia, Lonely Planet là một trong những thương hiệu hướng dẫn du lịch có tầm ảnh hưởng lớn trên toàn cầu. Các bảng xếp hạng và gợi ý điểm đến của Lonely Planet được xem là nguồn tham khảo uy tín đối với cộng đồng du lịch quốc tế.

Việc Đà Nẵng được vinh danh lần này không chỉ góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam trên truyền thông quốc tế mà còn mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường trọng điểm như Úc, Đông Bắc Á và nhóm du khách yêu thích du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm ngoài trời, khám phá văn hóa bản địa.

Trong dòng chảy du lịch mùa hè 2026, Đà Nẵng đang cho thấy sức hút của một điểm đến hội tụ đầy đủ các yếu tố: biển đẹp, hạ tầng hiện đại, trải nghiệm đa dạng và bản sắc văn hóa riêng biệt. Không chỉ là nơi để nghỉ dưỡng, thành phố bên sông Hàn đang dần trở thành điểm đến khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Nằm ở trung tâm dải đất miền Trung, Đà Nẵng nhiều năm qua được xem là một trong những thành phố đáng sống và phát triển du lịch năng động nhất Việt Nam. Thành phố sở hữu vị trí chiến lược khi kết nối thuận tiện với ba di sản văn hóa thế giới gồm Hội An, Mỹ Sơn và cố đô Huế.

Không chỉ nổi tiếng với hệ thống hạ tầng hiện đại, môi trường du lịch thân thiện và an ninh tốt, Đà Nẵng còn gây ấn tượng nhờ sự kết hợp hài hòa giữa biển, núi, sông và các giá trị văn hóa bản địa. Thành phố sở hữu đường bờ biển dài với nhiều bãi tắm nổi tiếng như Mỹ Khê, Non Nước, được truyền thông quốc tế nhiều lần vinh danh trong nhóm bãi biển đẹp hàng đầu châu Á.

Bên cạnh lợi thế thiên nhiên, Đà Nẵng còn là trung tâm của nhiều lễ hội, sự kiện quốc tế, nổi bật như Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF, cùng hệ thống khu nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf ven biển và các tổ hợp vui chơi giải trí quy mô lớn./.

Đà Nẵng - điểm đến mới nổi của lao động du mục số toàn cầu Theo tờ Le Courrier International, Đà Nẵng vẫn thu hút ngày càng nhiều người làm việc từ xa nhờ môi trường sống thuận lợi, chi phí sinh hoạt tương đối thấp và hạ tầng du lịch phát triển.

​