Bản tin 60s ngày 7/5/2026 gồm những nội dung sau:
Miền Bắc sắp đón mưa dông diện rộng kèm nguy cơ ngập lụt.
Hàng loạt các website phim lậu, vi phạm bản quyền bị xóa sổ triệt để.
Bãi biển Hải Tiến “chìm” trong rác thải gây nguy hiểm cho du khách.
Triệt phá tụ điểm đánh bạc “siêu khủng” trên 300 tỷ đồng gần biên giới Lạng Sơn.
Chấm dứt giải đua xe mô tô tại Cần Thơ sau tai nạn khiến tay đua qua đời.
Tổng thống Mỹ đe dọa không kích Iran nếu đàm phán thất bại.
5 người thiệt mạng khi quân đội Mỹ tấn công tàu chở ma túy.
Cảnh sát London thành lập đơn vị chuyên trách mới bảo vệ cộng đồng Do Thái./.