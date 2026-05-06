Để thương hiệu Cố đô "tỏa sáng" trên bản đồ du lịch quốc tế

Với đặc thù là địa phương có ngành Du lịch, dịch vụ phát triển, tỉnh Ninh Bình tập trung mọi nguồn lực để siết chặt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông và văn minh du lịch.

Đây không chỉ là nhiệm vụ mang đến cho du khách những trải nghiệm tốt nhất và bảo đảm an toàn cho du khách mà còn là chiến lược định vị thương hiệu Cố đô trên bản đồ du lịch quốc tế.

Siết chặt an ninh cơ sở

Nằm tại "trái tim" của vùng di sản, các khu điểm du lịch phường Nam Hoa Lư luôn là điểm đến thu hút lượng lớn du khách quốc tế. Những ngày này, địa phương đang tích cực triển khai các công tác nhằm chuẩn bị cho Tuần du lịch Ninh Bình 2026 với chủ đề "Ninh Bình-Hành trình di sản qua các thời đại."

Trong đó, Khu du lịch Tam Cốc Bích Động là địa điểm triển khai một số hoạt động chính. Từ đầu năm 2026 đến nay, trung bình khu du lịch này đón khoảng 2.000 lượt khách/ngày, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 55%. Trước áp lực gia tăng lượng khách trong dịp lễ và các sự kiện quy mô lớn, việc siết chặt an ninh trật tự tại cơ sở, nâng cao ý thức chấp hành quy định trong hoạt động du lịch được phường Nam Hoa Lư xác định là nhiệm vụ then chốt.

Theo Trung tá Vũ Lê Thái, Phó trưởng Công an phường Nam Hoa Lư, Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự do tập trung đông khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế, cùng lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn. Lực lượng Công an phường đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự theo từng thời điểm; duy trì tuần tra, kiểm soát khép kín 24/24 giờ, tăng cường phân luồng giao thông và bố trí lực lượng tại các khu vực trọng điểm nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc hay mất an toàn cho du khách.

Đồng thời, đơn vị đã phối hợp cùng chính quyền địa phương đã tổ chức cho các hộ dân, cơ sở kinh doanh ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và văn hóa ứng xử. Đối với người lái đò và các hộ kinh doanh dịch vụ, việc phổ biến quy định pháp luật được chú trọng; yêu cầu chấp hành nghiêm quy định giao thông đường bộ, đường thủy, không chèo kéo, không gây phiền hà cho du khách.

Xác định quản lý cư trú là "chìa khóa" để ngăn ngừa tội phạm từ sớm, Công an phường đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn 100% các cơ sở lưu trú trên địa bàn thực hiện khai báo tạm trú qua phần mềm và ứng dụng VNeID.

Sau chuyến tham quan cùng gia đình vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, chị Phạm Thị Luân, tỉnh Thanh Hóa bày tỏ sự hài lòng tuyệt đối. Với chị, Ninh Bình không chỉ đẹp về cảnh sắc mà còn chinh phục du khách bằng sự chuyên nghiệp và lòng hiếu khách đặc trưng.

"Đến Ninh Bình, tôi cảm nhận rõ rệt sự chuyên nghiệp trong cách tổ chức du lịch. Lực lượng chức năng luôn có mặt để hỗ trợ giao thông giúp việc di chuyển giữa các điểm tham quan rất dễ dàng dù lượng khách đổ về rất đông. Hơn hết, sự văn minh và an toàn ở đây khiến tôi hoàn toàn thư thái để tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên," chị Luân chia sẻ.

Xây dựng nếp sống văn minh du lịch

Tràng An thu hút du khách đến tham quan, du lịch. (Ảnh: TTXVN)

Xây dựng nếp sống văn minh không chỉ là nhiệm vụ của ngành Du lịch mà từ lâu đã trở thành phong trào sâu rộng trong nhân dân tại vùng di sản. Các lớp tập huấn về quy tắc ứng xử văn minh, kỹ năng giao tiếp và bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch được tổ chức thường xuyên cho những người làm du lịch.

Việc kiên quyết xử lý các hành vi thiếu chuẩn mực, đồng thời phát huy nét đẹp trong văn hóa giao tiếp của người dân Cố đô đã giúp Ninh Bình giữ vững hình ảnh một điểm đến xanh, sạch và nhân văn.

Tại các khu du lịch trọng điểm như Tràng An, Tam Cốc -Bích Động hay chùa Bái Đính, nếp sống văn minh hiện hữu rõ nét qua việc niêm yết giá công khai, không gian vệ sinh sạch sẽ và đặc biệt là sự vắng bóng của tình trạng chèo kéo, ăn xin vốn là "điểm nghẽn" của nhiều khu du lịch khác. Chính vì thế, những năm gần đây, Ninh Bình liên tục lọt vào danh sách các điểm đến thân thiện nhất thế giới. Từ các cấp chính quyền đến mỗi người dân chèo đò, nhân viên nhà hàng đều ý thức được rằng, sự hài lòng của du khách chính là thước đo thành công của du lịch địa phương.

Gần 20 năm gắn bó với nghề chèo đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, chị Đỗ Thị Tuyền, phường Tây Hoa Lư đã trở thành người hướng dẫn viên du lịch thực thụ. Chị Tuyền cho biết, qua các lớp tập huấn của các cấp, ngành, chị hiểu rằng muốn phát triển du lịch bền vững phải thay đổi tư duy và ý thức của chính người dân làm du lịch. Vì vậy, ngoài làm dịch vụ chèo đò đưa khách đi tham quan, chị Tuyền còn kiêm luôn công việc hướng dẫn viên du lịch, dọn vệ sinh môi trường, tuyên truyền để du khách có những hành động chung tay bảo vệ môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Du khách trong và ngoài nước thích thú với vẻ đẹp sông nước của Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, nơi sẽ tổ chức Lễ hội sắc vàng Tam Cốc tới đây. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, ngành Du lịch đã phối hợp các địa phương, đơn vị tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn cho du khách; đồng thời nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch, hệ thống cơ sở lưu trú, hạ tầng phục vụ.

Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý, quảng bá và cung cấp thông tin về điểm đến được ngành chú trọng, nhằm tạo thuận lợi cho du khách trong quá trình tham quan, trải nghiệm. Hiện tỉnh đã xây dựng hệ thống Kiosk du lịch thông minh và camera AI giám sát tại các khu, điểm du lịch trọng điểm.

Thời gian tới, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục phối hợp cùng các địa phương, Ban Quản lý các khu, điểm du lịch chủ động kiểm tra, đảm bảo an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn, chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch; có biện pháp bảo vệ môi trường du lịch, thu gom, xử lý rác thải, chất thải đúng quy định.

Ngành yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết đối với sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan, trải nghiệm và ẩm thực của du khách (giá dịch vụ phải được niêm yết tại khu vực lễ tân, nơi dễ nhìn thấy, nơi khách tiếp cận trước khi sử dụng dịch vụ). Ngành chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện chỉ dẫn, phân luồng giao thông, phòng, chống tai nạn, hạn chế tình trạng ùn tắc cục bộ, gây quá tải và suy giảm chất lượng dịch vụ.

Sở Du lịch tăng cường tuyên truyền, quảng bá du lịch; đẩy mạnh thông tin, khuyến cáo du khách nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản cá nhân, cảnh giác với các hành vi trộm cắp, cướp giật tại những khu vực đông người thông qua hệ thống loa phát thanh, bảng thông tin hoặc các hình thức phù hợp khác.

Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, các ngành chức năng và cộng đồng dân cư, công tác bảo đảm an toàn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đang được triển khai ngày càng bài bản, hiệu quả.

Việc nâng cao an toàn, chất lượng dịch vụ và môi trường du lịch không chỉ giúp du khách yên tâm khi tham quan, mà còn xây dựng môi trường du lịch văn minh, chuyên nghiệp.

Những nỗ lực này đang tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng bền vững và củng cố vị thế của Ninh Bình trên bản đồ du lịch./.

Hải Yến