Phạt tù đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động tại Hungary

Ngày 6/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1987, trú tại xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) 12 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2024 đến tháng 8/2024, Nguyễn Thị Oanh không có nhiệm vụ, chức năng và không có khả năng đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài.

Tuy nhiên, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân nên Oanh đưa thông tin gian dối giới thiệu với nhiều người bản thân là nhân viên của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhật An có khả năng đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài.

Tin tưởng thông tin Oanh đưa ra, có 4 bị hại đã đưa cho Oanh tổng số tiền gần 1 tỷ đồng để nhờ giúp đưa các lao động đi làm việc tại Ba Lan, Hungary và Litva. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh không nộp hồ sơ, không liên hệ với cơ quan, tổ chức mà chiếm đoạt số tiền trên để chi tiêu cá nhân.

Trong vụ án này, chị Nguyễn Thị Thu H là một trong các nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng. Theo đó, tháng 5/2024, chị H có nhu cầu làm thủ tục cho chú ruột đi xuất khẩu lao động tại Hungary. Thông qua mối quan hệ xã hội, chị H quen biết và liên hệ với Oanh để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động cho chú.

Oanh nói bản thân là nhân viên của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhật An có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hungary với chi phí khoảng 300 triệu đồng và cam kết trong thời gian 45-60 ngày sẽ được xuất cảnh. Người lao động phải đặt cọc trước số tiền 20 triệu đồng.

Tháng 7/2024, Oanh lên mạng Internet tải hình ảnh giấy phép cư trú tại Hungary, hình ảnh visa, vé máy bay… rồi chỉnh sửa và điền thông tin của người lao động, gửi cho chị H biết nhằm tạo lòng tin là Oanh đang làm thủ tục xuất khẩu lao động.

Tin là thật, chị H đã chuyển hơn 300 triệu đồng cho Oanh. Tuy nhiên, đến ngày 23/12/2024, chị H không thấy người nhà được đi xuất khẩu lao động như cam kết. Chị H yêu cầu thì Oanh mới trả lại 80 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 220 triệu đồng.

Với cùng thủ đoạn trên, Oanh đã chiếm đoạt tiền của các bị hại khác.Kết quả xác minh tại Công ty cổ phần Tập đoàn Nhật An thể hiện công ty này không tiếp nhận tiền và hồ sơ của các lao động có tên trong hồ sơ vụ án này. Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Nhật An cũng không có nhân viên nào là Nguyễn Thị Oanh, không có hợp đồng tại các nước Ba Lan, Hungary, Litva.

Đại sứ quán Ba Lan và Đại sứ quán Hungary cũng không tiếp nhận hồ sơ, không cấp visa cho các lao động có tên trong vụ án.Xác minh tại Cục Quản lý lao động ngoài nước thì Nguyễn Thị Oanh không có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài do Bộ Nội vụ cấp./.

