Mở tài khoản để nhận tiền lừa đảo, 1 đối tượng bị tuyên phạt 13 năm tù

Ngày 20/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 13 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1995, ở xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, thông qua mạng xã hội Telegram, khoảng tháng 5/2024, bị cáo quen đối tượng có khoản Telegram tên “USDR” (hiện chưa xác định được nhân thân).

Quá trình nói chuyện, “USDR” “nhờ” bị cáo đi mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền giúp.

Thực tế, tiền được chuyển vào tài khoản của Thế Anh là do đối tượng “USDR” lừa đảo, chiếm đoạt của người khác.

Cơ quan công tố xác định đối tượng “USDR” thực hiện hành vi xâm nhập trái phép, chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản Facebook và Zalo (hack tài khoản) của những người khác, sau đó giả danh họ nhắn tin, gọi điện để người thân của họ chuyển tiền vào các tài khoản do Thế Anh mở.

Bị cáo Thế Anh khai bị cáo đã mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền của những người bị hại. Sau khi nhận được tiền, bị cáo sử dụng mua tiền điện tử (USDT) ở các sàn giao dịch trên mạng Internet rồi chuyển vào ví điện tử mà đối tượng “USDR” cung cấp.

Trong các ngày 24-25/7/2024, Nguyễn Thế Anh cùng đối tượng “USDR” đã thực hiện 8 vụ lừa đảo để chiếm đoạt tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng của 8 bị hại. Trong đó, Thế Anh được hưởng lợi hơn 7 triệu đồng.

Cụ thể, sau khi hack được tài khoản Facebook của ông Phạm Ngọc T. (làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức), ngày 25/7/2024, đối tượng “USDR” đã sử dụng tài khoản Facebook của ông Thắng gọi, nhắn tin đến tài khoản Facebook của anh Phạm Văn C. (ở Hà Nội, là em trai ông T.) với nội dung ông T. sẽ chuyển tiền về rồi nhờ anh C. nhận và chuyển tiền đến cho người khác.

Do tin tưởng là anh trai nhắn tin, cùng ngày 25/7/2024, anh C. đã chuyển 255 triệu đồng vào tài khoản của Thế Anh.

Sau khi nhận được tiền, Thế Anh đã dùng tiền để mua USDT của đối tượng khác (hiện không xác định được) trên sàn giao dịch Binance. Sau đó, Thế Anh chuyển tiền USDT đến ví điện tử của đối tượng “USDR.” Thế Anh được giữ lại hơn 2,1 triệu đồng.

Tương tự, sau khi hack được tài khoản Facebook của ông Võ Ngọc Th. (sinh sống tại Hoa Kỳ), đối tượng “USDR” đã sử dụng tài khoản Facebook của ông Th nhắn tin nói dối ông Nguyễn Minh Tr. (ở Thành phố Hồ Chí Minh; là cháu họ ông Th.) với nội dung nhờ ông Tr. cho vay tiền để chuyển cho người quen của ông Th. mổ tim gấp; chuyển tiền nhờ đặt cọc mua đất.

Tin tưởng người nhắn tin là ông Th. nên ngày 24/7/2024, ông Tr. 350 triệu đồng đến tài khoản của Thế Anh và tài khoản mang tên Công ty trách nhiệm hữu hạn HHSon do Thế Anh sử dụng.

Sau khi nhận được tiền, Thế Anh sử dụng mua USDT của đối tượng (hiện không xác định được) trên sàn giao dịch Binance, rồi chuyển đến ví điện tử của đối tượng “USDR.” Thế Anh giữ lại 700.000 đồng và đã tiêu xài cá nhân hết.

Sau khi phát hiện bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 23/4/2025, ông Nguyễn Minh Tr. đến Cơ quan Công an trình báo./.

