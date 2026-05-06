Ngày 20/5, xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm

Sáng 6/5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định ngày 20/5 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 1 tuần.

Hội đồng xét xử gồm 5 người, trong đó có 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn (Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa.

Một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội và bốn kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (biệt phái về Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trong vụ án này, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (sinh năm 1959) và 6 bị cáo khác cùng bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo quy định tại Điều 219, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.

Sáu bị cáo gồm:

- Nguyễn Kim Trung (sinh năm 1960, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế);

- Trần Văn Sinh (sinh năm 1974, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế);

- Đào Xuân Sinh (sinh năm 1976, cựu Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT);

- Nguyễn Doãn Tú (sinh năm 1963, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị, Bộ Y tế);

- Lê Văn Cư (sinh năm 1963, cựu Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng);

- Hoàng Xuân Hiệp (sinh năm 1978, Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng).

Hai bị cáo thuộc Bộ Y tế bị truy tố về 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ” (theo quy định tại Điều 354, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự), gồm:

- Nguyễn Chiến Thắng (sinh năm 1957, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm);

- Nguyễn Hữu Tuấn (sinh năm 1970, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm).

Bị cáo Lê Thanh Thiêm (sinh năm 1968, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng) bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Hiện, có khoảng 20 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó riêng bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có tới 4 luật sư bào chữa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 6 đồng phạm gây thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng khi thực hiện các hành vi thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết; chi tiền cho 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức (cơ sở 2) trong thời gian tạm ngưng và chi tiền hỗ trợ doanh nghiệp trái quy định.

Ngoài ra, quá trình thực hiện 2 dự án bệnh viện nêu trên, bị cáo Tiến cùng cấp dưới Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm) còn tạo điều kiện không chính đáng một số doanh nghiệp được trúng thầu thi công. Qua đó, bị cáo Thắng thỏa thuận nhận 5% giá trị thanh toán trước thuế từ các nhà thầu.

Bị cáo Thắng bị xác định nhận hối lộ hơn 51,7 tỷ đồng, không tính hơn 36,7 tỷ đồng nhận từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.Khi bị cáo Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn lên làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm và tiếp tục nhận tiền từ các nhà thầu. Bị cáo này bị xác định nhận hối lộ 7,7 tỷ đồng, không tính 4,5 tỷ đồng nhận từ doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức (cơ sở 2), cơ quan tố tụng đã làm rõ bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng) đã lừa đảo chiếm đoạt 2 triệu USD khi hứa hẹn sẽ can thiệp, giúp đỡ Bộ Y tế trong quá trình Ủy ban kiểm tra Trung ương kiểm tra 2 dự án.

Cáo trạng xác định cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của ngành y tế; trực tiếp chỉ đạo nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác kế hoạch tài chính; quy hoạch và phát triển ngành; xây dựng cơ sở hạ tầng; trang thiết bị y tế...

Đối với dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức (cơ sở 2), Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án; chủ trì, phối hợp với các bộ và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện đề án.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt hồ sơ 2 dự án.

Các quyết định này là cơ sở để Ban Y tế trọng điểm triển khai thực hiện. Trong đó có các sai phạm nêu trên, dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra và gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước 803 tỷ đồng./.

