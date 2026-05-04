Bộ Y tế thông tin về dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết hiện cơ bản các vướng mắc dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 đã được giải quyết, phấn đấu đưa vào sử dụng trong quý 2/2026.

Nhóm PV
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hiện cơ bản các vướng mắc trong hai dự án này đã được giải quyết.

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ chiều nay, 4/5.

Theo Thứ trưởng Lê Đức Luận, dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình là các dự án có quy mô rất lớn và rất hiện đại. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 34 về cơ chế để xử lý các vướng mắc liên quan đến các dự án này.

Trong quá trình thực hiện, thực tế thi công và hoàn thiện công trình có rất nhiều vướng mắc phát sinh phải giải quyết. Ví dụ như việc thẩm tra và phê duyệt dự toán cho những công việc đã thực hiện từ các năm 2018, 2019 là vấn đề rất khó khăn. Việc thay đổi thiết kế của công trình dẫn đến phải thay đổi rất nhiều các hạng mục, trong đó có phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, liên quan đến các chính sách về môi trường.

Việc mua thiết bị y tế cũng là vấn đề vướng mắc khi không thể mua các thiết bị như khi dự án được phê duyệt từ năm 2014 – 2015 mà phải điều chỉnh toàn bộ, mua các thiết bị y tế hiện đại.

Bên cạnh đó là vấn đề tài chính khi các khoản vay của nhà thầu không được ngân hàng phê duyệt.

Ngoài những vướng mắc lớn trên còn nhiều các vướng mắc cụ thể khác.

Ông Luận cho hay trong thời gian qua, Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành, các cái đơn vị liên quan đã rất nỗ lực để giải quyết, đặt mục tiêu phấn đấu đưa hai bệnh viện này đi vào sử dụng trong quý 2/2026.

Cụ thể, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Xây dựng để xử lý vướng mắc liên quan đến thẩm tra và phê duyệt dự toán của các gói thầu; phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Công an chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương tập trung nhân lực để hoàn thiện các cái hạng mục dang dở như phòng cháy chữa cháy, xử lý nước thải, rác thải. Đây là các căn cứ cơ sở để cấp giấy phép về phòng cháy chữa cháy và cấp giấy phép về môi trường.

Bộ Y tế cũng chỉ đạo Ban quản lý dự án thực hiện những cơ chế thuận lợi nhất cho nhà thầu trong thanh toán như được tạm thanh toán đến 90% khối lượng thực hiện; linh hoạt hơn với những hạng mục mới phát sinh, phải sửa đổi, bổ sung, phải điều chỉnh phụ lục hợp đồng.

"Hiện cơ bản các vướng mắc đã được giải quyết. Dự án đang tập trung thi công hạng mục phòng cháy chữa cháy, hệ thống thoát nước thải, xử lý môi trường," ông Luận nói./.

