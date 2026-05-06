Tây Ninh: Tạm giữ các đối tượng nhập cảnh trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam

Cả 3 đối tượng Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Ngọc khai đều xuất cảnh trái phép từ Tây Ninh qua Campuchia vào ngày 5/5 để tìm việc theo thông tin tuyển dụng trên mạng phía Campuchia.

Thanh Tân
Ba đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam bị bắt giữ tại khu vực Mốc 170/1, thuộc ấp Rừng Dầu, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngày 6/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đang tạm giữ 3 đối tượng, lấy lời khai để làm rõ hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Cụ thể vào lúc 5 giờ 30 ngày 6/5, tại khu vực Mốc 170/1 (thuộc ấp Rừng Dầu, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), tổ công tác Chốt Cầu Trắng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đang thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện 3 người đàn ông đi bộ nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Tiến hành kiểm tra, 3 đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú ấp Phước Yên B, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tổ 4, khu Quang Trung, phường Mạo Khuê, tỉnh Quảng Ninh) và Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tổ Giáp Hải, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Qua làm việc ban đầu, cả 3 đối tượng khai đều xuất cảnh trái phép từ Tây Ninh qua Campuchia vào ngày 5/5 để tìm việc theo thông tin tuyển dụng trên mạng ở phía Campuchia.

Cụ thể, Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Văn Ngọc xuất cảnh trái phép qua khu vực thuộc xã Bến Cầu; Nguyễn Huy Hoàng xuất cảnh trái phép qua khu vực thuộc xã Phước Chỉ.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến khai nhận, từ năm 2020-2023 từng qua Campuchia làm việc online tại khu Kinh Crow-Bavet, Nguyễn Huy Hoàng năm 2021 từng qua Campuchia làm việc online tại Tòa Chu Hải/Khu Chợ Đêm-Bavet, Nguyễn Văn Ngọc năm 2025 từng qua Campuchia làm việc tại khu Kampot; sau đó bị bắt và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia làm thủ tục tiếp nhận, bàn giao qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai) vào ngày 17/10/2025.

Các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành xác minh nhân thân, điều tra vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
