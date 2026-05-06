Nhiều giải pháp tăng tốc tăng trưởng kinh tế Cần Thơ

Chiều 6/5, Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 và bàn phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh tiến độ các dự án trọng điểm, cũng như các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế để tăng tốc phát triển trong những tháng tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ghi nhận, đánh giá cao về những nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung khắc phục và thúc đẩy phát triển kinh tế thời gian tới.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn cần tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố.

Điểm đầu tuyến cao tốc Cần Thơ tại nút giao IC2, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn Cần Thơ phải thường xuyên chủ động dự báo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kịp thời tham mưu đề xuất kịch bản, giải pháp chỉ đạo, điều hành thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút các nguồn lực, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh xuất khẩu.

Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp giải ngân vốn đầu tư công, người đứng đầu sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, chủ đầu tư theo sát tiến độ và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc các công trình, dự án trọng điểm.

Đẩy nhanh các dự án tạo động lực tăng trưởng của thành phố, nhất là trong giải phóng mặt bằng, phấn đấu đạt kế hoạch giải ngân quý 2 năm 2026 đạt 50% và năm 2026 đạt 100% kế hoạch vốn.

Cần Thơ chủ động, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và triển khai thực hiện kích cầu phát triển du lịch.

Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết, trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt nhiều kết quả khả quan, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Qua 4 tháng đầu năm 2026, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước thực hiện tăng 9,75%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4 đạt 22.871,41 tỷ đồng, tăng 6% so với tháng trước, lũy kế 4 tháng đầu năm tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 84.090,88 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ tháng 4 đạt 518,6 triệu USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2025; lũy kế 4 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ ước đạt 2.017,7 triệu USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 4 đạt 121 triệu USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2025; lũy kế 4 tháng năm 2026 ước đạt 475,3 triệu USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ.

Cũng theo lãnh đạo Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, trong 4 tháng đầu năm 2026, thành phố có 1.684 doanh nghiệp đăng ký mới, với tổng vốn đăng ký là 7.969,25 tỷ đồng, tăng 54,21% về số lượng doanh nghiệp và tăng 2,14% về vốn so cùng kỳ.

Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tích cực, tập trung theo vùng, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; sử dụng giống chất lượng cao; tổ chức hiệu quả kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.”

Tại phiên họp các đại biểu cũng đã thống nhất triển khai thực hiện kích cầu phát triển du lịch năm 2026; tăng cường công tác quản lý về du lịch và điểm đến du lịch trên địa bàn; thực hiện đồng bộ các giải pháp phối hợp liên ngành về quảng bá, xúc tiến du lịch để đẩy mạnh thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế trong dịp du lịch hè năm 2026.

Chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Chấn chỉnh, đôn đốc giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, khẩn trương hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố./.

