Mở lại phố đi bộ Ninh Kiều từ tháng 12, thúc đẩy kinh tế đêm ở Cần Thơ

Phố đi bộ Ninh Kiều - một khu vực nổi bật của thành phố Cần Thơ gắn với bến Ninh Kiều - sẽ được mở rộng và tổ chức lại từ tháng 12/2025 nhằm tạo ra một không gian văn hóa, nghệ thuật đêm phong phú; kéo dài thời gian lưu trú của du khách và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân.

Trước đó, tháng 6/2025, tuyến phố đi bộ Ninh Kiều đã phải tạm ngưng hoạt động do đơn vị trúng thầu hoạt động thua lỗ, chấm dứt hợp đồng sớm sau khi hoạt động được hơn 3 năm.

Việc tái tổ chức phố đi bộ Ninh Kiều là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế đêm của thành phố.

Đây là một không gian văn hóa đặc sắc, tạo cơ hội để thành phố phát triển các loại hình dịch vụ, thương mại và du lịch, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng kinh tế đêm ngày càng trở nên phổ biến tại các đô thị lớn trên thế giới.

Phố đi bộ Ninh Kiều sẽ là điểm đến lý tưởng, mang đến sự kết hợp hài hòa giữa các hoạt động văn hóa và kinh tế, tiếp tục khẳng định Cần Thơ là một thành phố văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tuyến phố đi bộ dự kiến dài hơn 750m, được tổ chức trên tuyến đường Hai Bà Trưng (đoạn từ Ngô Gia Tự-Phan Chu Trinh) và các tuyến đường xung quanh, diễn ra từ 18 giờ 30 phút đến 22 giờ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần. Mô hình được tái thiết với kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa về đêm của thành phố.

Ngoài các hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống duy trì tiếp nối từ tuyến phố đi bộ của quận Ninh Kiều (cũ), tại tuyến phố đi bộ mới của phường Ninh Kiều sẽ có thêm hoạt động giao lưu giữa khán giả với nghệ sỹ các loại hình cải lương, hò, vè, phát triển thêm hoạt động nghệ thuật liên quan đến văn hóa đồng bào Khmer, Hoa.

Tuyến phố đi bộ Ninh Kiều còn có sân khấu chương trình nghệ thuật, sân khấu ca múa tổng hợp, biểu diễn thời trang, người mẫu nhí và các chương trình dance sport; khu vực trò chơi dân gian, trò chơi có thưởng, các hội thi đánh cờ (cờ vua, cờ tướng); khu vực quảng trường tượng đài Bác Hồ có biểu diễn trống kèn của các đội, nhóm thiếu nhi; khu giao lộ đèn ba ngọn biểu diễn nghệ thuật đường phố của các nhóm nhảy đường phố…

Ngoài ra, tại các tuyến đường của phố đi bộ còn có gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, trưng bày và giới thiệu sách, biểu diễn thư pháp, tặng chữ.

Bến Ninh Kiều

Bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nhìn từ trên cao. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Bến Ninh Kiều (phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) nằm ven bờ phải sông Hậu, giữa ngã ba sông Hậu và sông Cần Thơ, từng được coi là bến tàu giao thương hàng hóa trong thời Pháp thuộc.

Cho tới thời điểm hiện tại, người ta vẫn chưa tìm được tài liệu chính thức nào ghi chép về lịch sử hình thành của địa điểm này, chỉ biết rằng theo một giai thoại, nơi này từng là một bến sông tại đầu chợ Cần Thơ.

Khi Nguyễn Ánh di chuyển vào trong Nam và đi qua dòng sông Hậu, ông đã nghe thấy tiếng ngâm thơ và câu hò ngọt ngào trong tiếng sáo, từ đó đặt tên con sông ấy là Cầm Thi Giang. Đến năm 1957, tỉnh trưởng Phong Dinh đã đề nghị đổi tên khu vực bến thành Ninh Kiều, gắn liền với chiến thắng oai hùng của nghĩa quân Lam Sơn. Tháng 8 năm 1958, tên gọi bến Ninh Kiều chính thức được công nhận và in sâu vào tâm trí của người dân cho đến tận ngày nay.

Bến Ninh Kiều sở hữu khung cảnh sông nước hữu tình với những nét văn hóa đặc trưng của vùng sông nước. Nó được coi là biểu tượng của thành phố Cần Thơ, gắn liền với lịch sử phát triển hào hùng của địa phương.

Bến tàu được đầu tư thành công viên Ninh Kiều với tổng diện tích lên đến 7.000m2. Đây là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Cần Thơ, bao gồm hàng loạt những điểm vui chơi và tham quan nổi tiếng.

Thời điểm lý tưởng để đến bến Ninh Kiều và phố đi bộ

Hoa đăng trưng bày trong Ngày hội Du lịch - Đêm hoa đăng Ninh Kiều năm 2024. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Khí hậu ở Cần Thơ vô cùng mát mẻ và dễ chịu nên bạn có thể đến đây vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, để chuyến đi được thuận lợi nhất, bạn nên lựa chọn dịp mùa khô, từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

Ngoài ra, nếu muốn khám phá những lễ hội đặc sắc ở địa phương, bạn nên đến bến nước Ninh Kiều vào tháng Tư hoặc tháng Chạp. Những lễ hội nhộn nhịp như lễ Thượng Điền và lễ Hạ Điền chắc chắn sẽ đem đến cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị./.

Cần Thơ: Quảng bá văn hóa sông nước và thúc đẩy du lịch đường sông Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 góp phần giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng đến du khách.