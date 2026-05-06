Đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với lốc sét, mưa đá, lũ quét và sạt lở đất

Chiều 6/5, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều mai (7/5) đến ngày 8/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá; mưa lớn có khả năng gây lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập úng vùng trũng thấp.

Đối với vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia dự báo có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Vì vậy, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, không khí lạnh, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Cùng với đó, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Đối với gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Trên cơ sở đó, các tỉnh, thành phố chủ động trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

