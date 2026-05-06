Thời tiết ngày 6/5: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng gián đoạn, chiều tối có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay 6/5 trên cả nước phổ biến có mây, ngày nắng, riêng khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực

- Thành phố Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, cao nhất 31-33 độ; trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2-3.

- Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ, cao nhất 30-33 độ; trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Khu vực Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, cao nhất 30-33 độ; trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ; trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 31-34 độ; trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 31-34 độ; trời có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

