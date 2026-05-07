Môi trường

Cảnh báo mưa dông diện rộng tại Thủ đô Hà Nội trong chiều 7/5

Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Thắng Trung
Mưa dông. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu hình thành ngay trên khu vực thành phố Hà Nội (Vĩnh Thanh, Phú Thượng, Tây Hồ, Hồng Hà, Đông Anh). Vùng mây có xu hướng phát triển và mở rộng thêm.

Cảnh báo đến khoảng 16 giờ ngày 7/5, các khu vực nói trên có mưa rào và dông, sau đó lan sang các khu vực phường, xã khác như Ngọc Hà, Bồ Đề, Ba Đình và các khu vực khác thuộc nội thành Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước hình thái thời tiết trên, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Hữu Thành khuyến cáo hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố./.

(TTXVN/Vietnam+)
