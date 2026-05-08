Bắc Ninh: Lũ thượng nguồn dâng cao đột ngột gây chia cắt giao thông

Do nước lũ từ thượng nguồn dâng cao đột ngột đúng thời điểm tan học chiều ngày 8/5, hàng chục học sinh tại xã An Lạc, tỉnh Bắc Ninh đã không thể qua ngầm Bến Táu như thường lệ, buộc phải đi đường rừng dài nhiều km để về nhà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo ghi nhận, dù trên địa bàn không có mưa lớn trong ngày, song ảnh hưởng của lũ từ thượng nguồn tỉnh Lạng Sơn đổ về đã khiến một số khu vực tại xã An Lạc, tỉnh Bắc Ninh bị chia cắt cục bộ.

Khoảng 16 giờ ngày 8/5, mực nước tại ngầm Bến Táu - tuyến giao thông chính nối trung tâm xã với thôn Nà Trắng dâng lên nhanh, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Thời điểm lũ lên trùng với giờ tan ca, tan trường khiến nhiều người dân, đặc biệt là học sinh, không thể di chuyển theo tuyến đường quen thuộc.

Hàng chục học sinh các cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở ở thôn Nà Trắng đã phải đi bộ theo các tuyến đường rừng với quãng đường từ 5-8km để về nhà.

Không chỉ học sinh, nhiều cán bộ, công nhân làm việc tại trung tâm xã hoặc các khu vực lân cận cũng phải gửi phương tiện và lựa chọn đi bộ đường rừng để bảo đảm an toàn.

Ông Ngô Văn Lợi, chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Lạc cho biết, do nước lũ dâng cao, gia đình ông cùng nhiều người khác không thể đi theo đường chính, buộc phải đi vòng qua rừng để về nhà.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó. Lực lượng chức năng tổ chức cắm biển cảnh báo, bố trí chốt trực tại khu vực ngầm, kiên quyết không cho người dân qua lại nơi nước sâu; đồng thời hướng dẫn người dân và học sinh di chuyển theo các tuyến đường thay thế an toàn hơn.

Theo chính quyền xã An Lạc, tình trạng lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập các ngầm tràn và chia cắt giao thông xảy ra gần như hằng năm vào mùa mưa lũ.

Mỗi khi có mưa lớn ở khu vực đầu nguồn, các điểm như ngầm Bến Táu nhanh chóng bị ngập sâu, khiến việc đi lại của người dân ở các thôn như Nà Trắng, Thác, Đông bị gián đoạn.

Học sinh phải đi đường rừng về nhà (ảnh cắt từ clip). (Ảnh: TTXVN phát)

Thực tế này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến việc học tập của học sinh, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là đối với trẻ nhỏ khi phải di chuyển qua các tuyến đường rừng dài và phức tạp.

Người dân địa phương kiến nghị các cấp, ngành sớm quan tâm đầu tư xây dựng cầu dân sinh tại khu vực này nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, hạn chế tình trạng cô lập khi mưa lũ xảy ra.

Đến khoảng 18 giờ 50 phút cùng ngày, nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao và chưa có dấu hiệu rút. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã An Lạc đã chỉ đạo các lực lượng duy trì trực tại các điểm xung yếu, bảo đảm an toàn cho người dân.

Cùng ngày, tại xã Đại Sơn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, lũ từ thượng nguồn cũng khiến một số tuyến ngầm bị ngập sâu, buộc nhiều trường học phải cho học sinh nghỉ học tạm thời để phòng tránh nguy hiểm.

Diễn biến lũ bất thường một lần nữa cho thấy những khó khăn về hạ tầng giao thông tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa; đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc đầu tư các công trình bảo đảm an toàn đi lại, nhất là đối với học sinh trong mùa mưa lũ, tại các khu vực này./.

