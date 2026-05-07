Lào Cai: Nhiều nhà dân nứt, lún nghi do ảnh hưởng công trình xây dựng lớn

Nhiều hộ dân tại thôn 11, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai bức xúc và lo sợ khi tường nhà xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún do một công trình liền kề đang thi công gây ra.

Công trình này đã hoàn thiện phần thô 4 tầng, đang dựng dầm cột để lên tầng 5 với diện tích xây dựng mặt sàn gần 3.000m2. Xung quanh công trình có quây rào kín.

Tuy nhiên, phần thi công trên cao không có rào hay quây bạt chắn nên có hiện tượng vữa, xi măng, vật liệu xây dựng rơi xuống đường và vào khu vực nhà người dân sinh sống xung quanh.

Theo người dân nơi đây, công trình xây dựng của gia đình ông Bùi Đình Hiệp (ở thôn 7, xã Lục Yên) khởi công vào tháng 6/2025 với quy mô 5 tầng nổi. Trong quá trình thi công, nhiều căn nhà nằm sát công trình xuất hiện tình trạng nứt tường, nền nhà bị đẩy lên làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Anh Đoàn Văn Tú ở thôn 11 cho biết, khi mới khởi công, các hộ xung quanh không bị ảnh hưởng gì. Tuy nhiên khi công trình xây dựng đến tầng 2, tầng 3, bắt đầu xuất hiện hiện tượng nhà bị lún, nứt. Tường nhà anh bị nứt tại vị trí phòng khách, phòng ngủ, bếp và ngoài sân với vết nứt dài từ 1 - 4m; một số vị trí tường và nền có dấu hiệu hư hỏng. Quá trình thi công, xi măng rơi vào mái tôn làm tắc máng nước nên nước mưa tràn vào nhà khiến trần thạch cao hư hỏng.

Công trình thi công xây dựng gây ảnh hưởng đến khoảng 5 hộ dân, UBND xã Lục Yên đã yêu cầu chủ nhà tạm dừng thi công. (Ảnh: Anh Thùy/TTXVN)

Khi xuất hiện tình trạng trên, người dân đã yêu cầu chủ nhà dừng thi công và kiến nghị Ủy ban Nhân dân xã đến lập biên bản xác nhận tình trạng lún, nứt. Gia đình anh Tú cũng yêu cầu ông Hiệp bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên đến nay, công trình này vẫn đang thi công và chủ hộ chưa khắc phục thiệt hại gây ra.

“Điều chúng tôi lo lắng nhất là nếu công trình thi công xong thì ai sửa chữa nhà cho chúng tôi. Đặc biệt, việc nhà nứt, gãy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt gia đình. Bởi mỗi khi trời mưa, nước chảy qua các khe nứt vào trong nhà, giường ngủ và nhiều dầm nhà bị nứt không đảm bảo an toàn. Thời gian qua, gia đình đã 2 lần gửi đơn tới chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để,” ông Tú cho biết thêm.

Theo các hộ dân nơi đây, công trình thi công gây ảnh hưởng đến khoảng 5 hộ dân xung quanh; trong đó, một phòng khám bị sụt lún, gây nứt gãy nền nhà và một phần mái nhà, tường nhà làm ảnh hưởng lớn đến quá trình khám, chữa bệnh.

Trước đó, ngày 1, 9 và 15/4/2026, xã Lục Yên đã có biên bản làm việc giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Tuy nhiên, do gia đình ông Bùi Đình Hiệp vắng mặt nên việc thỏa thuận giữa các gia đình chưa thực hiện được.

Đến ngày 28/4/2026, Ủy ban Nhân dân xã Lục Yên tiếp tục có buổi làm việc với gia đình ông Bùi Đình Hiệp, chủ đầu tư công trình. Theo hồ sơ cấp phép xây dựng, công trình của gia đình ông Hiệp đang xây dựng là 2 công trình nhà ở riêng lẻ trên 2 thửa đất riêng biệt, cùng chủ sử dụng đất.

Cụ thể, thửa đất thứ nhất có giấy phép xây dựng số 41/GPXD do Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên cấp ngày 29/4/2025 gồm: Nhà ở riêng lẻ tại thửa đất số 971, tờ bản đồ số 20 có diện tích 236,1m2; diện tích sàn 1.143,6m2. Thửa đất thứ hai có giấy phép xây dựng số 42/GPXD do UBND huyện Lục Yên cấp ngày 29/4/2025 gồm nhà ở riêng lẻ, tại thửa đất số 970 tờ bản đồ số 20 có diện tích 355m2, diện tích sàn 1.764,4m2.

Nhiều khu vực tường nhà bị nứt to, không đảm bảo an toàn. (Ảnh: Anh Thùy/TTXVN)

Tổng diện tích sàn của hai ngôi nhà riêng lẻ này trên 2.900m2, được thiết kế 5 tầng, với chiều cao 18,65m và khởi công xây dựng theo dạng công trình nhà ở riêng lẻ ngày 15/6/2025.

Qua kiểm tra hiện trạng, công trình đã thi công xong phần thô từ tầng 1 đến tầng 4; đang tiến hành xây dựng tầng 5 và hoàn thiện. Tại thời điểm kiểm tra, công trình của hộ gia đình đang dừng thi công, công trình được che chắn bằng tôn và lưới xung quanh. Hiện trạng công trình đã xây dựng gộp thành một nhà.

Ông Tăng Kết Dư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lục Yên cho biết: Ngay sau khi nhận được đơn kiến nghị của người dân, Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức các đoàn xuống kiểm tra làm việc trực tiếp với các gia đình. Từ kiểm tra thực địa, xã xác định các hộ dân xung quanh công trình của gia đình ông Hiệp đang thi công có tình trạng sụt lún, xuất hiện nhiều vết nứt dài, hở miệng từ trần nhà, tường nhà, nền nhà. Tuy nhiên, do địa phương không có chuyên môn, máy móc, trang thiết bị nên chưa thể đánh giá được mức độ thiệt hại và nguyên nhân theo yêu cầu của người dân.

Sau khi làm việc với chủ công trình vào ngày 28/4/2026, căn cứ vào hồ sơ thiết kế cấp phép xây dựng và kết quả kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ của ông Bùi Đình Hiệp cho thấy, công trình xây dựng không đúng theo giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Ủy ban Nhân dân xã Lục Yên đã có thông báo yêu cầu ông Bùi Đình Hiệp dừng thi công công trình và thực hiện điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định; công trình chỉ được thi công trở lại khi đã hoàn thiện giấy phép xây dựng theo đúng hiện trạng công trình đang xây dựng.

Đối với những kiến nghị của các hộ dân, xã Lục Yên đề nghị các hộ tự thỏa thuận về phương án đền bù, hỗ trợ để đi đến thống nhất.

Nếu sau 3 lần hòa giải không thành công, địa phương sẽ hướng dẫn các hộ làm thủ tục khởi kiện và mời cơ quan có đủ chức năng, thẩm quyền để đánh giá, xác định, làm rõ nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại./.

