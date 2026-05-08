Môi trường

Núi lửa Dukono tại Indonesia phun trào, 20 người mất tích

Quan chức tìm kiếm cứu nạn Iwan Ramdani cho biết hiện chưa xác nhận có người bị thương hay không song theo các báo cáo, khoảng 20 người đã mất tích sau khi núi lửa Dukono phun trào.

Hoàng Châu
Tro bụi phun lên từ núi lửa Dukono ở Bắc Maluku, Indonesia, ngày 3/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 8/5, lực lượng cứu hộ Indonesia cho biết 20 người, trong đó có 9 công dân Singapore, hiện mất tích sau khi núi lửa Dukono ở trên đảo Halmahera ở miền Đông Indonesia phun trào cùng ngày, tạo cột khói cao khoảng 10km lên không trung.

Trao đổi với báo giới, quan chức tìm kiếm cứu nạn Iwan Ramdani cho biết hiện chưa xác nhận có người bị thương hay không song theo các báo cáo, khoảng 20 người đã mất tích. Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai tìm kiếm cứu hộ.

Với độ cao khoảng 1.335m, Dukono là một trong những núi lửa hoạt động thường xuyên tại Indonesia. Tháng trước, Núi lửa Dukono đã phun trào 4 lần chỉ trong ngày 7/4, tạo ra các cột tro dày đặc bốc cao hàng trăm mét lên không trung, làm gia tăng lo ngại nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân khu vực.

Cơ quan chức năng đã khuyến cáo người dân không tiếp cận khu vực trong phạm vi 4 km quanh miệng núi lửa.

Ở thời điểm đó, giới chuyên gia cảnh báo dù các đợt phun trào chưa gây thiệt hại lớn, song nguy cơ leo thang vẫn tồn tại nếu hoạt động địa chất tiếp tục gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh mật độ dân cư cao tại nhiều khu vực lân cận các núi lửa đang hoạt động.

Indonesia nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương” - khu vực có hoạt động địa chấn và núi lửa mạnh nhất thế giới - nên thường xuyên đối mặt với các hiện tượng phun trào, động đất và sóng thần./.

(TTXVN/Vietnam+)
Núi lửa tại Indonesia phun trào 31 lần trong 6 giờ

Trạm quan trắc núi lửa Semeru tại huyện Lumajang, tỉnh Đông Jawa, Indonesia đã ghi nhận 31 trận động đất do núi lửa phun trào chỉ trong sáng 6/1, biên độ 11-22 mm, thời gian kéo dài 64-115 giây.

