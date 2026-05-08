Môi trường

Thời tiết ngày 8/5: Miền Bắc mưa dông, phía Nam duy trì nắng nóng

Ngày 8/5, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, còn các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái nắng nóng.

Hằng Trần
Hà Nội sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. (Nguồn: Vietnam+)
Hà Nội sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/5, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong khi đó, các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 33-36 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 C, nhiệt độ cao nhất 27-29 C.

Tây Bắc Bộ sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C có nơi dưới 21 C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C có nơi trên 30 C.

Đông Bắc Bộ sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 C, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C có nơi trên 29 C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 C, nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 27-30, phía Nam 31-33 C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C có nơi trên 35 C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C có nơi dưới 21 C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 C, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C riêng miền Đông có nơi trên 36 C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 C, nhiệt độ cao nhất 34-36 C./.

(TTXVN/Vietnam+)
#thời tiết #dự báo thời tiết
Theo dõi VietnamPlus

Bản Tin Dự báo Thời tiết

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Một cá thể chim vạc đậu trên tán cây xanh tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Chim về giữa không gian xanh hồ Gươm

Những ngày đầu Hè, nhiều loài chim hoang dã như cò, vạc, diệc… bỗng xuất hiện quanh khu vực hồ Gươm, bay lượn, săn mồi và trú ngụ trên các tán cây xanh quanh đảo Ngọc.

Một cây lớn bị chặt còn trơ gốc tại khoảnh 3, tiểu khu 244A thuộc xã Bố Trạch (Quảng Trị). (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Rừng tự nhiên “chảy máu” trong âm thầm

Hàng chục điểm biến động, hàng chục hécta rừng ở xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, bị tác động chỉ trong thời gian ngắn, đặt ra câu hỏi về hiệu quả giám sát và năng lực quản lý, bảo vệ rừng tại đây.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão Hagupit. (Ảnh: WINDY)

Cơn bão Hagupit ít khả năng di chuyển vào Biển Đông

Theo cơ quan khí tượng, bão Hagupit đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, nhiều khả năng bị lưỡi áp cao cận nhiệt đới ngăn cản, xác suất đi vào Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam thấp, dưới 20%.