Thời tiết ngày 8/5: Miền Bắc mưa dông, phía Nam duy trì nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/5, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong khi đó, các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 33-36 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 C, nhiệt độ cao nhất 27-29 C.

Tây Bắc Bộ sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C có nơi dưới 21 C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C có nơi trên 30 C.

Đông Bắc Bộ sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 C, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C có nơi trên 29 C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 C, nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 27-30, phía Nam 31-33 C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C có nơi trên 35 C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C có nơi dưới 21 C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 C, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C riêng miền Đông có nơi trên 36 C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 C, nhiệt độ cao nhất 34-36 C./.

