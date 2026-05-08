Vụ núi lửa phun trào tại Indonesia: Ít nhất 3 người leo núi thiệt mạng

Ít nhất 3 người leo núi đã thiệt mạng và hơn 10 người khác mất tích trong vụ phun trào núi lửa Dukono dữ dội xảy ra sáng 8/5 tại khu vực Bắc Halmahera, phía Đông Indonesia.

Minh Tâm
Tro bụi phun lên từ núi lửa Dukono ở tỉnh Bắc Maluku, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh sát trưởng khu vực Bắc Halmahera, phía Đông Indonesia, ông Erlichson Pasaribug xác nhận ít nhất 3 người leo núi đã thiệt mạng trong vụ phun trào núi lửa dữ dội xảy ra sáng 8/5.

Trong số 3 nạn nhân tử vong có 2 người nước ngoài và 1 người dân địa phương đến từ đảo Ternate. Hơn 10 người vẫn mất tích.

Vụ phun trào đã tạo ra cột tro bụi khổng lồ. Đáng chú ý, khu vực xảy ra tai nạn vốn đã được chính quyền ban bố lệnh cấm tiếp cận từ tháng trước do những diễn biến bất thường của núi lửa.

Với độ cao khoảng 1.335m, Dukono là một trong những núi lửa hoạt động thường xuyên tại Indonesia.

Tháng trước, núi lửa Dukono đã phun trào 4 lần chỉ trong ngày 7/4, tạo ra các cột tro dày đặc bốc cao hàng trăm mét lên không trung, làm gia tăng lo ngại nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân khu vực.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)
