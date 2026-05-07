Michelin Guide tôn vinh các cơ sở ăn uống của ẩm thực Việt Nam 2026 vào tháng 6

Lễ công bố các cơ sở ăn uống mới nhất được Michelin Guide tuyển chọn cho quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 4/6/2026 tại Hà Nội.

Lễ công bố cơ sở ăn uống được tuyển chọn năm 2026 cũng mang một ý nghĩa lịch sử đặc biệt khi cùng cộng đồng ẩm thực toàn cầu kỷ niệm 100 năm ra đời của Sao Michelin kể từ khi hệ thống xếp hạng Sao Michelin (Michelin Star) chính thức được giới thiệu vào năm 1926.

Theo đó, Lễ công bố cơ sở ăn uống được tuyển chọn của Michelin Guide tại Việt Nam năm 2026 sẽ quy tụ các đầu bếp, đội ngũ quản lý hoặc chủ sở hữu các cơ sở ăn uống, chuyên gia trong ngành, để cùng tôn vinh những thành tựu của cộng đồng ẩm thực đầy sôi động của Việt Nam.

Thông tin từ ban tổ chức, các cơ sở ăn uống trong danh sách tuyển chọn đều được các thẩm định viên ẩn danh của Michelin Guide đánh giá và xếp hạng theo 5 tiêu chí nhất quán trên toàn cầu như sau: Chất lượng nguyên liệu; Tài nghệ nấu ăn; Sự hài hòa hương vị; Cá tính của đầu bếp được thể hiện qua món ăn; Sự nhất quán của món ăn theo thời gian và trên toàn thực đơn.

Luôn được công nhận là hệ thống tuyển chọn các cơ sở ăn uống uy tín nhất thế giới, Michelin Guide không chỉ tôn vinh tài nghệ nấu ăn, mà còn vinh danh những trải nghiệm ẩm thực xuất sắc trên toàn cầu.

Sự kiện năm nay đánh dấu lần thứ tư Michelin Guide tổ chức tại Việt Nam, tôn vinh bức tranh ẩm thực năng động và không ngừng phát triển ở ba thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng./.

Đại diện 9 nhà hàng đạt một Sao Michelin lên nhận giải rong khuôn khổ lễ công bố năm 2025, tại Đà Nẵng.. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Lễ công bố năm nay còn có sự góp mặt của các đầu bếp khách mời từ nhiều quốc gia trong khu vực, mang đến những trải nghiệm ẩm thực đa dạng như: Đầu bếp Stefan Stiller đến từ nhà hàng Taian Table (đạt 3 Sao Michelin 2026 từ Trung Quốc); Đầu bếp Garima Arora từ nhà hàng Gaa (đạt 2 Sao Michelin 2026 từ Thái Lan); Đầu bếp Rodrigo Andres Osorio từ nhà hàng Asador Alfonso (1 Sao Michelin 2026 từ Cebu); Đầu bếp Việt Hồng Lê từ nhà hàng CieL​ (1 Sao Michelin 2025 từ Việt Nam); Đầu bếp Sam Trần từ nhà hàng Gia (1 Sao Michelin 2025 từ Việt Nam); Đầu bếp Yamaguchi Hiroshi từ nhà hàng Hibana by Koki​ (1 Sao Michelin 2025 từ Việt Nam); Đầu bếp Francis Thuận Trần từ nhà hàng Nephele (Danh sách Tuyển chọn Nhà hàng Michelin từ Việt Nam); Đầu bếp Alessio Rasom từ nhà hàng Si Dining (Danh sách Tuyển chọn Nhà hàng Michelin Guide 2025 từ Việt Nam).

