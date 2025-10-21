Chi tiết vụ chủ nhà hàng đoạt giải Michelin ở Hà Nội bị truy tố trốn thuế

Hoàng Tùng, chủ nhà hàng Tung Dining và cổ đông Nguyệt Ánh bị cáo buộc trốn thuế hơn 2,4 tỷ đồng khi doanh thu 53 tỷ nhưng kê khai 29 tỷ đang gây xôn xao dư luận.

Ngày 20/10, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Hoàng Tùng (sinh năm 1992, trú tại Hà Nội – Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà hàng Tùng Dining, hiện là Công ty Tung Dining) và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh (sinh năm 1992, trú tại Long Biên, Hà Nội) về tội “Trốn thuế”.

Hoàng Tùng, sinh năm 1992 tại Hà Nội, không chỉ là bếp trưởng mà còn là CEO của Tung Dining – nhà hàng tiên phong mang mô hình tasting menu cao cấp về Việt Nam.

Tung Dining từng lọt top 100 nhà hàng xuất sắc nhất châu Á năm 2021 theo bình chọn của World's 50 Best. Bên cạnh đó, hồi tháng 6 năm nay, nhà hàng cũng được Michelin lần thứ 3 trao giải thưởng Michelin Selected./.