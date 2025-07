Tạm giữ đối tượng kinh doanh online trốn thuế với doanh thu hơn 834 tỷ đồng

Ngày 10/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Thu Hường (sinh năm 1987, trú tại phường Láng, thành phố Hà Nội) để điều tra hành vi trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh cung cấp dịch vụ, hàng hóa trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Thu Hường có dấu hiệu trốn thuế.

Công an thành phố xác định từ năm 2020 đến nay, đối tượng này bán nhiều hàng hóa như phụ kiện, túi xách, đồng hồ, kim cương... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới (Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes...) trên tài khoản Fanpage, Facebook “Hyclothet - New things by hy,” hội nhóm kín bán hàng riêng “Hycloset - Hang Hieu Authentic” và nhóm chat Zalo “Vip Hycloset.”

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định hoạt động kinh doanh của Hường có doanh thu đặc biệt lớn lên đến hơn 834 tỷ đồng nhưng đối tượng này không kê khai, nộp thuế theo quy định với số tiền trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng.

Hàng hóa trốn thuế bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Thị Thu Hường và 6 nhân viên chốt đơn, đóng hàng, check tin nhắn, quảng cáo.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Thu Hường và địa điểm livestream bán hàng, kho hàng thu giữ nhiều túi xách, đồng hồ, kim cương, phụ kiện của các thương hiệu thời trang nổi tiếng với tổng giá trị ước tính gần 10 tỷ đồng, phần lớn trong đó không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ.

Cùng ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Thu Hường về hành vi trốn thuế.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định./.

