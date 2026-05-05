Tìm hiểu loại quả được gọi là 'vua của các loại trái cây,' phổ biến ở Việt Nam

Sầu riêng có nhiều giống khác nhau, nhưng nổi bật với lớp vỏ gai nhọn và mùi hương rất nồng. So với nhiều loại trái cây khác, sầu riêng có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn đáng kể.

Sầu riêng rất phổ biến ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á, giàu dưỡng chất, thậm chí vượt trội hơn phần lớn các loại trái cây khác.

Tuy nhiên, loại quả này cũng gây nhiều tranh cãi vì mùi đặc trưng khá “khó ngửi.”

Bài viết này sẽ cung cấp những thông tin cần biết về sầu riêng.

Sầu riêng - trái cây nhiệt đới độc đáo

Sầu riêng là loại trái cây nhiệt đới có kích thước lớn, vỏ cứng và đầy gai nhọn.

Quả có mùi nồng, phần thịt mềm mịn như kem và chứa các hạt lớn bên trong.

Có nhiều giống sầu riêng, phổ biến nhất là Durio zibethinus.

Thịt quả có màu sắc đa dạng, thường là vàng hoặc trắng, đôi khi có màu đỏ hoặc xanh.

Sầu riêng được trồng ở các vùng nhiệt đới, đặc biệt là Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Thái Lan.

Một quả sầu riêng có thể dài tới 30cm, đường kính khoảng 15cm. Trung bình một quả chứa khoảng 2 cốc (486 gram) phần thịt ăn được.

Sầu riêng được sử dụng như thế nào?

Sầu riêng được dùng trong cả món ngọt và món mặn. Phần thịt và hạt đều có thể ăn được, nhưng hạt cần được nấu chín.

Hương vị của sầu riêng thường được mô tả là sự kết hợp giữa phômai, hạnh nhân, tỏi và caramel.

Một số cách chế biến phổ biến sinh tố, súp, kẹo, kem và các món tráng miệng, ăn kèm như món phụ.

Ngoài ra, sầu riêng còn được sử dụng trong y học cổ truyền và đang được nghiên cứu về các đặc tính dược liệu.

Một trong những loại trái cây giàu dinh dưỡng nhất

Sầu riêng có hàm lượng dinh dưỡng rất cao so với nhiều loại trái cây khác.

Trong 1 cốc (243 gram) thịt sầu riêng có: năng lượng: 357 kcal, chất béo: 13g, Carbohydrate: 66g, chất xơ: 9g, Protein: 4g, Vitamin C: 80% nhu cầu hàng ngày, Vitamin B1 (thiamine): 61%, Mangan: 39%, Vitamin B6: 38%, Kali: 30%, Vitamin B2 (riboflavin): 29%, Đồng: 25%, Folate: 22%, Magiê: 18%, Niacin: 13%.

Nhờ bảng thành phần này, sầu riêng được xem là một trong những loại trái cây giàu dinh dưỡng nhất thế giới.

Ngoài ra, nó còn chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi như anthocyanin, carotenoid, polyphenol và flavonoid - nhiều chất trong số đó hoạt động như chất chống ôxy hóa.

Sầu riêng được xem là một trong những loại trái cây giàu dinh dưỡng nhất thế giới. (Nguồn: Vietnam+)

Lợi ích sức khỏe của sầu riêng

Tất cả các bộ phận của cây sầu riêng - từ lá, vỏ, rễ đến quả - đều được sử dụng trong y học cổ truyền Malaysia để điều trị nhiều bệnh như sốt cao, vàng da và các vấn đề về da.

Một số nghiên cứu cho thấy sầu riêng có thể mang lại các lợi ích sau:

Giảm nguy cơ ung thư: Các chất chống ôxy hóa trong sầu riêng có thể trung hòa các gốc tự do gây ung thư. Một số nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy chiết xuất sầu riêng có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú.

Bảo vệ tim mạch: Một số hợp chất trong sầu riêng có thể giúp giảm cholesterol và nguy cơ xơ vữa động mạch.

Chống nhiễm trùng: Vỏ sầu riêng chứa các hợp chất có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phần lớn các nghiên cứu này mới được thực hiện trên động vật hoặc trong phòng thí nghiệm, nên vẫn cần thêm bằng chứng trên người.

Có thể gây hại khi dùng cùng rượu

Ăn sầu riêng cùng lúc với rượu có thể gây ra vấn đề.

Các hợp chất chứa lưu huỳnh trong sầu riêng có thể ức chế enzyme phân giải rượu, làm tăng nồng độ cồn trong máu. Điều này có thể gây buồn nôn, nôn, tim đập nhanh.

Vì vậy, để an toàn, nên tránh ăn sầu riêng khi uống rượu.

Cách ăn sầu riêng

Do lớp vỏ cứng và nhiều gai, bạn nên dùng găng tay để tránh bị thương khi bổ sầu riêng.

Dùng dao rạch vỏ, sau đó tách ra bằng tay và lấy phần thịt bên trong.

Bạn có thể: ăn tươi, ăn cùng xôi và dùng trong các món ăn khác.

Sầu riêng cũng được bán dưới dạng đông lạnh, nhưng kết cấu sẽ mềm và hơi xơ hơn.

Ngoài ra, nó còn được chế biến thành kẹo, tuy nhiên dạng này ít mang lại lợi ích dinh dưỡng hơn.

Vì sao sầu riêng có mùi mạnh?

Mùi của sầu riêng gây nhiều tranh cãi, có người thích, có người không.

Mùi này rất nồng, được mô tả là sự pha trộn của lưu huỳnh, mùi cống, trái cây chín, mật ong...

Một nghiên cứu đã xác định có tới 44 hợp chất tạo mùi trong sầu riêng, trong đó có nhiều chất góp phần tạo nên mùi đặc trưng này.

Chính vì mùi quá mạnh, sầu riêng bị cấm mang vào nhiều khách sạn và phương tiện công cộng ở Đông Nam Á.

Cảm nhận của bạn về mùi sầu riêng phụ thuộc vào việc bạn nhạy cảm hơn với mùi ngọt hay mùi nồng./.

Vì sao bạn nên bổ sung hồng xiêm vào thực đơn hằng ngày? Quả hồng xiêm, trái cây quen thuộc với người Việt, giúp tăng cường miễn dịch nhờ vitamin C, bổ sung kali giúp điều hòa huyết áp và chức năng thần kinh, có thể hỗ trợ giảm đường huyết và mỡ máu.