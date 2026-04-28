Những tác dụng tuyệt vời của loại bột gần gũi với người Việt

Bột sắn dây là một trong những nguyên liệu quen thuộc và được ưa chuộng trong ẩm thực Việt Nam.

Người Việt thường dùng bột sắn dây làm bánh, nấu chè, làm nước giải khát...

Không chỉ nổi bật với hương vị thơm ngon, bột sắn dây còn có nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, từ thanh nhiệt, giải độc đến hỗ trợ tiêu hóa.

Thành phần của bột sắn dây

Sắn dây là loại cây thuộc nhóm dây leo sống lâu năm. Thân cây dạng dây leo dài, rễ phát triển thành củ dài và to. Củ sắn dây rắn, chắc, nặng, chứa nhiều bột, có mùi thơm nhẹ, vị ngọt và tính mát.

Người ta sẽ đào củ về, rửa sạch, gọt vỏ, cắt khúc, để luộc ăn hoặc phơi khô, làm bột sắn dây để tích trữ lâu ngày.

Trong bột sắn dây, thành phần tinh bột chứa 12-15%. Ngoài ra, bột sắn dây còn chứa các isoflavone - hoạt chất tự nhiên có chức năng gần giống estrogen, giúp cải thiện nội tiết tố, làm đẹp da và giữ dáng cho phụ nữ.

Bên cạnh đó, bột sắn dây còn có chứa hoạt chất puerarin (tác dụng giãn mạch, chống ôxy hóa, bảo vệ tim); chất daidzein (tác dụng giãn cơ) và chất genistein (giúp giảm mỡ bụng, chống ôxy hóa và cải thiện vóc dáng).

Tác dụng của bột sắn dây

Bột sắn dây là thực phẩm tự nhiên, tính hàn, vị ngọt, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, làm mát cơ thể, giảm mụn nhọt và hỗ trợ tiêu hóa. Ngoài ra bột sắn dây còn giàu canxi, sắt, isoflavone, giúp tốt cho tim mạch, huyết áp và hỗ trợ giảm cân.

Dưới đây là một số tác dụng của sắn dây:

Hỗ trợ giảm cân

Các kháng tinh bột trong bột sắn dây có thể hỗ trợ giảm cân bằng cách điều chỉnh cơn thèm ăn và giảm lượng calo hấp thụ. Cụ thể, khi vi khuẩn trong ruột tiêu hóa kháng tinh bột, chúng sản sinh các axit béo chuỗi ngắn, kích thích giải phóng các hormone giảm đói như peptide YY và peptide giống glucagon-1 (GLP-1).

Phơi bột sắn. (Nguồn: Vietnam+)

Làm đẹp

Bột sắn dây được sử dụng làm mặt nạ giúp trị nám hiệu quả. Đơn giản bằng cách trộn bột sắn dây với lòng trắng trứng gà và đắp lên mặt thay cho mặt nạ, sử dụng khoảng 2 lần một tuần, bạn sẽ thấy tác dụng làm sáng da và trị nám từ bột sắn dây mang lại.

Cách làm mặt nạ bột sắn dây để trị nám: - Chuẩn bị 3 thìa bột sắn dây + 1 lòng trắng trứng gà.

- Trộn đều bột sắn dây và lòng trắng trứng gà cho tới khi chúng hòa quyện thành một hỗn hợp sánh mịn.

- Rửa sạch mặt bằng nước ấm và sữa rửa mặt để làm giãn lỗ chân lông;

đắp hỗn hợp lên da mặt đang ẩm, massage khoảng 3-5 phút, lưu hỗn hợp trên da khoảng 15 phút. - Dùng nước ấm rửa sạch mặt rồi lau khô.



Hỗ trợ hạ nhiệt

Theo y học cổ truyền, bột sắn dây, còn được gọi là cát căn, là một vị thuốc có tính hàn và khả năng giải nhiệt hiệu quả. Do đó, bột sắn dây có thể hỗ trợ làm giảm nhiệt độ cơ thể trong những trường hợp bạn bị nóng trong người hoặc sốt.

Tuy nhiên, khi sử dụng bột sắn dây để hạ nhiệt, cần lưu ý nấu chín hoặc pha với nước sôi để tránh đau bụng.

Giải cảm

Y học cổ truyền có bài thuốc cát căn thang được sử dụng để điều trị chứng cảm phong hàn biểu thực với các triệu chứng như sốt, sợ gió, sợ lạnh, đau đầu, và đau cứng gáy.

Bài thuốc gồm: 12g cát căn, 6g quế chi, 8g ma hoàng, 8g sinh khương, 6g bạch thược, 6g chích cam thảo, và 12 quả đại táo. Tất cả các thành phần được sắc uống ngày 1 thang, chia làm 3 bữa.

Chữa ngộ độc thức ăn và đại tiện máu

Bạn hòa tan đều 500ml nước sắn dây tươi với 500ml nước ngó sen tươi và uống từng ít một cho đến khi triệu chứng đại tiện ra máu hết thì ngừng uống.

Chữa ngộ độc rượu

Chuẩn bị 30g bột hoa sắn dây và 15g bột cam thảo, trộn chung. Mỗi lần say rượu, pha 3g hỗn hợp này với nước nguội, cho người say rượu uống. Hoặc đơn giản hơn, lấy 20g hoa sắn dây khô nấu với 1 lít nước, uống nhiều lần trong ngày.

Cải thiện sức khỏe đường ruột

Bột sắn dây có nhiều kháng tinh bột, là một chất rất có lợi cho sức khỏe đường ruột. Kháng tinh bột hoạt động như một loại chất xơ hòa tan. Nó không được tiêu hóa tại ruột non mà di chuyển đến ruột già.

Ở ruột già, kháng tinh bột kích thích sự phát triển của các vi khuẩn có lợi, giúp ngăn ngừa các bệnh do rối loạn vi sinh vật đường ruột, đặc biệt là bệnh viêm ruột. Ngoài ra, kháng tinh bột trong bột sắn dây còn giúp bảo vệ niêm mạc ruột bằng cách sản sinh axit butyric, giúp ngăn ngừa tổn thương niêm mạc ruột.

Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng sắn dây có tính mát, do đó không phù hợp với người có cơ địa hàn, hay bị lạnh bụng hoặc tiêu chảy. Ngoài ra việc sử dụng bột sắn dây không rõ nguồn gốc, bị pha trộn hóa chất hoặc tẩy trắng bằng công nghiệp cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe./.

​