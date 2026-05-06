Việt Nam chủ động thâm nhập sâu vào phân khúc càphê chất lượng cao tại Đức

Ngày 5/5, tại trung tâm hội nghị MOA Meet Berlin (Cộng hòa Liên bang Đức), sự kiện Kaffee Campus 2026 - ngày hội càphê quy mô lớn do Hiệp hội Càphê rang xay Đức tổ chức - đã chính thức khai mạc.

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào phân khúc càphê chất lượng cao, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của Liên minh châu Âu (EU).

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Kaffee Campus 2026 diễn ra trong bối cảnh ngành càphê toàn cầu đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang xu hướng tiêu dùng bền vững và minh bạch nguồn gốc.

Với sự tham gia của hàng trăm chuyên gia, các đơn vị rang xay và nhập khẩu hàng đầu châu Âu, sự kiện năm nay không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn là diễn đàn B2B chuyên sâu, nơi các hợp đồng kinh doanh và cung ứng được ký kết.

Tại khu trưng bày sản phẩm Việt Nam do Thương vụ Việt Nam tại Đức tổ chức, sự góp mặt của các doanh nghiệp như Phúc Sinh Corporation, Dũng Lợi, Don Elephant... đã mang đến “luồng gió mới” cho thị trường.

Các đơn vị này hiện đang tiên phong triển khai những mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời tập trung mạnh vào phân khúc “Clean Label” (nhãn sạch), nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Đức.

Kaffee Campus 2026 cũng đánh dấu sự chuyển mình của các doanh nghiệp Việt, từ cung ứng nguyên liệu thô sang càphê đặc sản và càphê rang xay thương hiệu.

Đánh giá về tiềm năng này, ông Christian Kallenbrunnen, phụ trách marketing của Hiệp hội càphê rang xay Đức, cho biết các thành viên của Hiệp hội có xu hướng thu mua trực tiếp từ các quốc gia sản xuất như Việt Nam, đặc biệt là dòng càphê xanh chất lượng cao để tạo ra những hương vị khác biệt cho người tiêu dùng Đức.

Đức hiện là nước nhập khẩu càphê xanh lớn nhất châu Âu với tổng doanh thu thị trường đạt gần 20 tỷ euro. Trung bình mỗi người dân Đức tiêu thụ khoảng 167 lít càphê/năm.

Với khoảng 2.500 nhà rang xay đang hoạt động, thị trường này mở ra dư địa lớn cho các nhà xuất khẩu Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Linh Uyên, Giám đốc Công ty Don Elephant, nhấn mạnh thị trường châu Âu hiện rất quan tâm đến mô hình “người thật việc thật.”

Lợi thế cạnh tranh hiện nay không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở câu chuyện đằng sau hạt càphê, chẳng hạn như mô hình hợp tác xã của bà con dân tộc thiểu số hay kỹ thuật canh tác dưới tán rừng nguyên sinh.

Đại diện các doanh nghiệp nhận định xu hướng thị trường càphê Đức đang dịch chuyển từ Arabica sang Robusta chất lượng cao do biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến nguồn cung.

Sản phẩm cà phê Robusta nhân chất lượng cao phục vụ xuất khẩu của Công ty Cổ phần Cà phê Việt Nam United, Gia Lai. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Dù là nhà xuất khẩu lớn thứ hai vào Đức với kim ngạch 1,22 tỷ USD năm 2025, càphê Việt vẫn chủ yếu phục vụ sản xuất công nghiệp và chưa có thương hiệu mạnh.

Về thực trạng này, Chủ tịch Hiệp hội Càphê rang xay Đức Andreas Giest cho biết trong mắt các đơn vị rang xay đặc sản tại Đức, Việt Nam vẫn bị “đóng khung” với hình ảnh “càphê công nghiệp.”

Theo ông, để tham gia sâu vào phân khúc đặc sản tại thị trường giàu tiềm năng này, doanh nghiệp Việt cần chủ động xây dựng thương hiệu và chứng minh chất lượng các dòng Arabica, Robusta cao cấp của mình.

Dù giữ vị thế là nhà xuất khẩu càphê lớn thứ hai vào Đức (chỉ sau Brazil) song ngành càphê Việt Nam đang đứng trước những rào cản kỹ thuật mới.

Bà Đặng Thị Thanh Phương, Tham tán Thương mại, đại diện của Bộ Công Thương tại Đức, nhận định các doanh nghiệp lớn đã đáp ứng tốt các quy định về thị trường, truy xuất nguồn gốc, cũng như chứng chỉ quốc tế về nông nghiệp bền vững (Rainforest Alliance) hay tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội.

Tuy nhiên, hạn chế hiện nay là doanh nghiệp Việt vẫn chưa xây dựng được thương hiệu mạnh, phần lớn chỉ dừng lại ở việc cung cấp càphê nhân xanh cho thị trường Đức.

Ngoài ra, quy định chống phá rừng của EU (EUDR), chứng chỉ chỉ dẫn địa lý, quy tắc trong hoạt động xuất nhập khẩu,… đang là những thách thức đối với doanh nghiệp Việt.

Để vượt qua các rào cản này, các doanh nghiệp kiến nghị cơ quan chức năng cần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới nâng cao năng lực, nhanh chóng đáp ứng các quy định của EU.

Đây được coi là “tấm vé thông hành” bắt buộc để hạt càphê Việt sớm hiện diện trong các hệ thống siêu thị lớn tại Đức.

Khép lại Kaffee Campus 2026, tại phiên Cupping Session, các doanh nghiệp, khách tham gia thích thú trải nghiệm, thưởng thức càphê Việt Nam với hương vị đặc trưng bởi sự đậm đà, mạnh mẽ với hàm lượng caffeine cao và hương thơm đậm sâu.

Nhân sự kiện này, Thương vụ Việt Nam tại Đức đã giới thiệu và mời các doanh nghiệp, nhà thu mua càphê của Đức tham dự Triển lãm quốc tế Chuỗi cung ứng 2026 diễn ra từ 3-5/9/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

