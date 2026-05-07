Giá vàng trong nước đảo chiều tăng, giao dịch quanh mức 167,5 triệu đồng

Mở cửa phiên sáng nay (7/5), thị trường kim loại quý trong nước đảo chiều tăng từ 1,3-1,5 triệu đồng/lượng, trong khi đó tỷ giá trung tâm cũng tăng 2 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) và 167,5 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). Mức giá này tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch ngày 6/5.

Ở phân khúc vàng nhẫn, thị trường ghi nhận diễn biến tương tự. Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá từ 164,3 triệu đồng đến 167,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng nhằm phòng ngừa rủi ro biến động giá.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này hiện đang dao động quanh ngưỡng 4.706 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với cùng kỳ phiên trước. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 149,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước hiện vẫn đang neo cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.113 đồng/USD, đi ngang so với chốt phiên hôm trước (6/5).

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng không có biến động so với chốt phiên. Trong đó, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.088-26.368 đồng/USD (mua vào - bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.127-26.368 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.138-26.368 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.110-26.368 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng đạt đỉnh hơn một tuần nhờ hy vọng về thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran Khoảng 18 giờ 10 phút GMT ngày 6/5 (khoảng 1 giờ 10 phút sáng 7/5 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 2,8% lên 4.685,23 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 27/4.