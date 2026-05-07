Nhiều hoạt động đặc sắc trong Festival Hoa Đà Lạt năm 2026

Festival Hoa Đà Lạt - Lâm Đồng lần thứ 11 năm 2026 sẽ diễn ra xuyên suốt trong năm 2026, trong đó trọng điểm là chương trình nghệ thuật Chào năm mới kết hợp bế mạc Festival sẽ được tổ chức vào tối 31/12/2026.

Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 được kỳ vọng là một lễ hội văn hóa và du lịch quan trọng, quảng bá hình ảnh Đà Lạt và Lâm Đồng mới đến du khách trong nước và quốc tế.

Festival Hoa năm 2026 dự kiến có 8 chương trình chính gồm phát động chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt-Lâm Đồng lần thứ 11”; chương trình khai mạc và bế mạc; xây dựng các tiểu cảnh hoa quanh Hồ Xuân Hương; triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế; hội thảo khoa học về phát triển bền vững chuỗi giá trị hoa; carnival ban nhạc và nhóm nhảy hiện đại; phố rượu vang; chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2027.

Để chào mừng Festival Hoa Đà Lạt năm 2026, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ phát động chiến dịch mang tên "Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt - Lâm Đồng năm 2026".

Nội dung của chiến dịch gồm: tạo cảnh quan hoa - cây xanh rực rỡ, thân thiện; phát động phong trào "Tuyến đường hoa," "Ngõ hoa," "Trường học xanh," "Cơ quan xanh - sạch - đẹp" trên toàn tỉnh; tổ chức các cuộc thi "Nhà đẹp - vườn xinh đón Festival," "Khu phố nở hoa," "Vườn hoa cộng đồng - sắc màu Lâm Đồng”.

Công nhân hoàn thiện những công đoạn cuối cùng tại không gian hoa bên hồ Xuân Hương (đường Trần Quốc Toản) của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Qua đó từng bước xây dựng “Festival hoa quanh năm” và nâng tầm thương hiệu “đô thị hoa” của Đà Lạt-Lâm Đồng. Đặc biệt, lễ hội không chỉ bó hẹp trong không gian Quảng trường Lâm Viên, mà lan tỏa đến từng khu dân cư, từng tuyến đường, để “nhà nhà có hoa, đường đường có hoa.”

Mỗi cung đường được định hướng trồng một loài hoa đặc trưng. Các cơ quan, đơn vị, trụ sở, hàng rào được khuyến khích lựa chọn giống cây, loài hoa phù hợp để tạo cảnh quan đồng bộ, hài hòa.

Tỉnh Lâm Đồng cũng sẽ tăng cường kết nối với các tỉnh, thành phố tham gia trưng bày hoa tại Festival Hoa Đà Lạt năm 2026.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các phường: Xuân Hương-Đà Lạt, Lâm Viên-Đà Lạt, Cam Ly-Đà Lạt, Xuân Trường-Đà Lạt, Lang Biang-Đà Lạt khẩn trương kiểm tra, rà soát, xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị, xây dựng các tuyến đường trồng hoa, cây xanh theo chủ đề, trang trí chiếu sáng nghệ thuật; lắp đặt các bồn hoa, chậu hoa, không gian hoa tại những nơi công cộng, cơ quan, công sở, nhà dân… Qua đó nhằm tạo không khí sôi nổi, không gian mỹ thuật, hấp dẫn phục vụ tổ chức lễ hội.

Đối với việc chỉnh trang cảnh quan Đèo Prenn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương liên quan xin tài trợ trồng và chăm sóc hoa Mai Anh Đào trên toàn tuyến, từ Khu du lịch thác Prenn đến Khu du lịch thác Datanla. Qua đó, xây dựng tuyến đường đèo cửa ngõ vào khu vực Đà Lạt mang chủ đề hoa Mai Anh Đào.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu lựa chọn từ 30-50 tuyến đường trung tâm khu vực Đà Lạt để tư vấn chỉnh trang đô thị theo hướng sáng xanh-sạch-đẹp.

Nhà vườn tại làng hoa Thái Phiên (Đà Lạt) thu hoạch hoa cúc. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Qua các lần tổ chức, Festival hoa Đà Lạt trở thành sứ giả hàng đầu trong việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng cũng như vẻ đẹp của vùng đất và con người Đà Lạt, Lâm Đồng; thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch, thương mại, thu hút đầu tư, giao lưu, hợp tác trong nước và quốc tế trên nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, đối với nghề trồng hoa thì các kỳ Festival là động lực trực tiếp; thông qua các hội thảo, các phiên chợ rau, hoa và hội chợ thương mại, triển lãm trong khuôn khổ của Festival, nhiều giải pháp, sáng kiến đã được đề xuất, áp dụng vào sản xuất, tiêu thụ hoa Đà Lạt; cùng với đó là những hợp đồng cung ứng, bao tiêu sản phẩm hoa giữa nông dân, các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối hoa.

Festival Hoa Đà Lạt là dịp để người trồng và kinh doanh hoa giao lưu, hợp tác, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và giá trị hoa Đà Lạt - một ngành kinh tế đang có dư địa và cơ hội lớn để phát triển.

Năm 2005, khi lần đầu Đà Lạt tổ chức Festival hoa, diện tích canh tác hoa toàn tỉnh Lâm Đồng chỉ khoảng 3.000ha, sản lượng đạt 1 tỷ cành. Đến Festival hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024, tổng diện tích canh tác hoa toàn tỉnh đã tăng lên gấp 4 lần, đạt gần 12.000ha và sản lượng khoảng 5 tỷ cành.

Với ngành du lịch của tỉnh Lâm Đồng thì festival hoa chính là “thỏi nam châm” mạnh nhất thu hút du khách đến với Đà Lạt. Nếu ở Festival hoa Đà Lạt lần thứ I (năm 2005) thành phố chỉ đón 80.000 lượt du khách thì tới Festival lần thứ 10 năm 2024, tỉnh đã đón khoảng 2 triệu lượt du khách./.

