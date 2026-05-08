Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026: Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng

Tối 8/5, tại quảng trường Trung tâm chính trị - hành chính, Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026, kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2026).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, một số cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế tham dự lễ khai mạc.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 là sự kiện văn hóa-du lịch quy mô lớn của thành phố; đánh dấu mùa lễ hội đầu tiên diễn ra trong không gian và tầm vóc của Hải Phòng mới sau hợp nhất.

Với chủ đề "Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng," chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, tái hiện quá trình phát triển của thành phố từ chiều sâu lịch sử đến khát vọng vươn tới tương lai.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung cho biết, Hải Phòng - vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ và tỏa sáng những giá trị lịch sử-văn hóa tiêu biểu của dân tộc, được hun đúc qua nhiều thế hệ danh nhân.

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Hải Phòng và Hải Dương là bản anh hùng ca về ý chí kiên cường và khát vọng tự do.

Từ dấu mốc giải phóng thị xã Hải Dương ngày 30/10/1954 đến cuộc đấu tranh "300 ngày" đầy trí tuệ và bản lĩnh của quân, dân thành phố Cảng; tất cả đã hội tụ vào mốc son chói lọi ngày 13/5/1955 - ngày Hải Phòng hoàn toàn giải phóng.

Viết tiếp những trang sử vàng ấy, Hải Phòng hôm nay đã không ngừng đổi mới, bứt phá vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp-logistics và cửa ngõ kinh tế biển chiến lược của quốc gia, khẳng định vai trò động lực phát triển, cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Với 11 năm liên tiếp duy trì tăng trưởng ở mức hai con số, Hải Phòng đang tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, bản lĩnh và khát vọng bứt phá mạnh mẽ.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ sau nhiều năm tổ chức thường niên đã trở thành dấu ấn văn hóa tiêu biểu, kết tinh bản sắc, tâm huyết và trí tuệ của các thế hệ lãnh đạo, của nhân dân thành phố và là sự kiện lớn, sản phẩm văn hóa phi vật thể được du khách mong chờ khi đến với Hải Phòng.

Cùng với chương trình nghệ thuật đặc sắc đêm khai mạc, Lễ hội còn là sự hòa quyện của hơn 60 hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi trên toàn thành phố; khởi công và khánh thành 14 công trình, dự án trọng điểm, tạo thêm không gian phát triển mới cho thành phố.

Trong không gian và tầm vóc mới, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 là lời khẳng định cho sự gắn kết chặt chẽ giữa dòng chảy lịch sử của Thành phố cảng anh hùng và Xứ Đông văn hiến.

Đây là biểu trưng cho sức mạnh nội sinh, nơi các nguồn lực công nghiệp, cảng biển và những giá trị di sản thế giới cùng cộng hưởng và hiện thực hóa khát vọng cháy bỏng, xây dựng nền tảng vững chắc để Hải Phòng tự tin vươn cao, cất cánh.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hải Phòng kiên định mục tiêu trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống; quyết tâm khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao; tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa và từng bước khẳng định thương hiệu "Thành phố lễ hội - Thành phố âm nhạc," nâng tầm Lễ hội Hoa Phượng Đỏ thành thương hiệu văn hóa, du lịch và là cầu nối xúc tiến đầu tư mang tầm quốc gia, quốc tế.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng" được dàn dựng công phu, quy mô lớn, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và công nghệ trình diễn hiện đại với sự tham gia của lực lượng biểu diễn hùng hậu hơn 1.000 diễn viên, nghệ sĩ…

Với 3 chương: Hải Phòng - Bản hùng ca nơi đầu sóng, Mạch nguồn hội tụ và Khát vọng tỏa sáng, chương trình nghệ thuật được thiết kế như một dòng chảy nghệ thuật liền mạch kết nối quá khứ hào hùng, hiện tại năng động và khát vọng vươn tới tương lai của thành phố Cảng.

Khép lại chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao và tầm thấp tạo cao trào cảm xúc, để lại dư âm sâu lắng và tự hào trong lòng người dân và du khách.

Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao danh hiệu Đại sứ Du lịch thành phố Hải Phòng cho Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi.

Thành phố cũng công bố điểm du lịch cấp tỉnh đối với với Khu du lịch Vũ Yên và trao danh hiệu cơ sở Du lịch Xanh thành phố cho 9 cơ sở gồm: Khách sạn Pullman Hải Phòng, Khách sạn Nam Cường Hải Dương, Khách sạn Flamingo Cát Bà, Dream Dragon resort, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn), Khách sạn Nikko Hải Phòng, Vietravel chi nhánh Hải Phòng, Tập đoàn quốc tế Hòa Bình Travel và Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Ngọc Anh (Ngoc Anh Group).

Qua 12 lần tổ chức, đến nay, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ đã trở thành một biểu tượng tinh thần của thành phố Cảng, đang từng bước được định danh như một thương hiệu sự kiện đặc trưng, có sức lan tỏa rộng và tính nhận diện cao, góp phần định vị hình ảnh thành phố Cảng trên bản đồ văn hóa-du lịch quốc gia, tiếp tục tạo dấu ấn nổi bật trong lòng công chúng và du khách./.

