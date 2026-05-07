Đồng Nai: Không còn ùn ứ container chở sầu riêng chờ lấy mẫu kiểm định

Sau chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai về việc khẩn trương khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông quanh khu vực bến xe Dầu Giây, sáng 7/5, các xe đầu kéo container đã được di chuyển, không còn tình trạng mất trật tự an toàn giao thông.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, trong sáng 7/5, tại khu vực bến xe Dầu Giây, chỉ còn khoảng 10 xe container đang đỗ chờ trong bến. Đây là những container đã được lấy mẫu và đang đợi trả kết quả. Hoạt động lấy mẫu sầu riêng của đơn vị kiểm định đã dừng.

Tài xế Lê Văn Tân (61 tuổi, quê Đồng Tháp) cho biết xe container của ông chở khoảng 20 tấn sầu riêng lên khu vực bến xe Dầu Giây từ tối 6/5 để chờ lấy mẫu kiểm định phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, khi xe vừa hoàn tất việc lấy mẫu thì đơn vị kiểm định thông báo tạm ngừng.

Theo ông Tân, hiện ông cùng các tài xế khác chỉ biết chờ có kết quả kiểm định rồi mới tiếp tục di chuyển lên cửa khẩu.

“Trong thời gian chờ kết quả, xe phải duy trì hoạt động liên tục để đảm bảo đủ lạnh bảo quản hàng hóa. Mỗi ngày chạy máy cho container lạnh chi phí gần 2 triệu đồng, nếu phải chờ lâu, tài xế và chủ hàng rất áp lực vì chi phí phát sinh rất lớn," ông Lê Văn Tân cho biết.

Ủy ban Nhân dân phường Dầu Giây cho biết phường đã yêu cầu đơn vị kiểm định ngừng thực hiện việc lấy mẫu sầu riêng tại bến xe Dầu Giây.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, Sở đang phối hợp cùng chính quyền phường Dầu Giây và các đơn vị liên quan làm rõ những vấn đề về kiểm định sầu riêng tại bến xe Dầu Giây.

Bước đầu, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai xác định có một đơn vị thuê vị trí tại bến xe Dầu Giây để thực hiện lấy mẫu sầu riêng. Sầu riêng sau khi lấy mẫu sẽ được đưa đi nơi khác kiểm định (không phải kiểm định tại chỗ).

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai khẳng định đến thời điểm này, Sở chưa cấp phép cho bất kỳ đơn vị nào thực hiện kiểm định sầu riêng.

Trước đó, trong các ngày 5-6/5, tại khu vực bến xe Dầu Giây (phường Dầu Giây), hàng trăm xe container chở sầu riêng từ các tỉnh, thành phố phía Nam tập trung tại khu vực bến xe dẫn đến tình trạng quá tải, nhiều phương tiện buộc phải di chuyển vào các đường dân sinh tại khu dân cư A1, C1 và tuyến đường thuộc Trung tâm hành chính phường Dầu Giây, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn.

Trước thực trạng trên, chiều 6/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân phường Dầu Giây và các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực bến xe Dầu Giây, có phương án xử lý kịp thời giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đề nghị Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ (kiểm tra hoạt động thương mại và lưu thông hàng hóa, xuất nhập khẩu, quản lý thị trường…); khảo sát, đánh giá, xử lý những nội dung liên quan đến việc lấy mẫu kiểm định sầu riêng, tập kết lấy mẫu. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt quá thẩm quyền, kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý.

Công an thành phố kịp thời chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương điều tiết, phân luồng giao thông tại điểm ùn tắc, phối hợp xử lý các tình huống gây mất an toàn giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông đoạn qua khu vực bến xe Dầu Giây.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 6/5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành công văn số 4423/BNNMT-CCPT gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường cùng các cơ sở kiểm nghiệm nông sản về việc tháo gỡ khó khăn trong kiểm nghiệm nhằm thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng và nông sản.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hoạt động xuất khẩu sầu riêng và một số nông sản chủ lực gặp nhiều khó khăn; trong đó, nổi bật là tình trạng ách tắc ở khâu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Do vậy, tình trạng này đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu thụ sản phẩm, thu nhập của người dân cũng như hoạt động của doanh nghiệp.

Cùng với việc tăng cường quản lý vùng trồng và cơ sở đóng gói, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ sở kiểm nghiệm thuộc phạm vi quản lý tăng cường năng lực, nhân lực và trang thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ kiểm nghiệm. Qua đó, bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu xuất khẩu, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các cơ sở có hành vi gây khó khăn, chậm trễ hoặc không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định./.

