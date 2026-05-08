Giá vàng ngày 8/5: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới tăng trong phiên 7/5 nhờ sự lạc quan về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Mỹ và Iran, giúp xoa dịu những lo ngại về lạm phát và việc duy trì lãi suất cao kéo dài.

Vào lúc 0 giờ 53 phút ngày 8/5 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 4.700,98 USD/ounce, sau khi đã chạm mức cao nhất trong hai tuần vào đầu phiên này. Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn cũng chốt phiên tăng 0,4% ở mức 4.710,90 USD/ounce.

Các nguồn thạo tin cho biết Mỹ và Iran đang tiến tới một thỏa thuận tạm thời nhằm đình chỉ chiến sự. Phía Iran hiện đang xem xét một đề xuất ngừng bắn, dù các vấn đề gây tranh cãi nhất vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, giá dầu đã quay đầu tăng trở lại sau khi truyền thông nhà nước Iran dẫn lời một quan chức cấp cao khẳng định nước này sẽ không cho phép Mỹ mở lại eo biển Hormuz bằng một "kế hoạch phi thực tế."

Giá năng lượng tăng cao thường thúc đẩy lạm phát, khiến các nhà hoạch định chính sách ít có khả năng cắt giảm lãi suất để kiềm chế áp lực giá cả. Mặc dù đóng vai trò là công cụ phòng ngừa lạm phát, vàng trở nên kém hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất cao do không đem lại lợi suất.

Các chuyên gia tại ngân hàng đầu tư TD Securities nhận định giá vàng có thể vượt mức 5.200 USD/ounce một khi xung đột và áp lực lạm phát phai nhạt.

TD Securities cho rằng việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chuyển trọng tâm sang mục tiêu tối đa hóa việc làm, đồng USD suy yếu cùng nhu cầu mới từ các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương có thể tái khởi động xu hướng tăng giá của vàng.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,6% lên 79,32 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 17/4. Giá bạch kim giảm 1,2% xuống 2.036,28 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 8/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 8/5:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

