Giá sầu riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh: Ngoài chợ bán rẻ, siêu thị “neo” cao

Trong khi nhiều nhà vườn miền Tây bán sầu riêng Ri6 chỉ vài chục nghìn đồng mỗi kg, tại không ít siêu thị ở Thành phố Hồ Chí Minh, mặt hàng này vẫn được bán với giá cao gấp 2 - 3 lần. Đáng chú ý, mặt bằng giá sầu riêng có sự phân hóa rõ nét giữa thị trường tự do và kênh bán lẻ hiện đại.

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường ở Thành phố Hồ Chí Minh như An Dương Vương, Võ Văn Kiệt, Bà Hom, Nguyễn Lương Bằng…, sầu riêng Ri6 được rao bán phổ biến từ 60.000 - 80.000 đồng/kg. Một số điểm treo bảng chỉ 50.000 đồng/kg để hút khách.

Chị Nguyễn Thị Toán (phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, vài tuần trở lại đây, những tuyến đường gần nhà bán sầu riêng với giá mềm hơn nhiều so với trước kia.

Chỉ cần tấp xe vào lề đường là mua được sầu riêng khui sẵn ra hộp hoặc nguyên trái. Mức giá này phù hợp với nhiều “tín đồ” sầu riêng hoặc những gia đình có mức thu nhập bình quân.

Theo bà Hoàng Thị Cúc - tiểu thương bán sầu riêng trên đường Nguyễn Tất Thành, sở dĩ giá sầu riêng Ri6 hiện nay giảm là do các tỉnh miền Tây vào mùa thu hoạch rộ. Giá sầu giảm nhanh trong khoảng 2 tuần trở lại đây, hiện dao động từ 60.000 – 90.000 đồng/kg tùy kích cỡ và chất lượng.

“Những loại sầu riêng có giá 60.000 đồng/kg thường là loại trái nhỏ, xấu, vỏ dày và ít múi, còn loại 90.000 đồng/kg thì hình dáng, mẫu mã đẹp hơn. Chúng tôi phân loại để dễ phù hợp với nhu cầu khách hàng, giúp người dân hay công nhân có cơ hội ăn sầu riêng với giá hợp lý. Tùy nhu cầu của người tiêu dùng để tư vấn họ mua cho phù hợp,” bà Hoàng Thị Cúc cho biết.

Bên cạnh sầu riêng nguyên trái, cơm sầu riêng tách vỏ cũng được bày bán phổ biến, dao động từ 180.000-250.000 đồng/kg. Trong khi đó, nhiều loại sầu riêng giống ngoại nhập hoặc hàng tuyển chọn kỹ được bán cao hơn đáng kể.

Anh Nguyễn Văn Hòa, một người chuyên kinh doanh trái cây trên đường Nguyễn Lương Bằng cho biết, tại nhiều nhà vườn ở các tỉnh miền Tây, sầu riêng được rao bán xô với giá 30.000-40.000 đồng/kg. Cộng thêm chi phí vận chuyển, nhân công lên tới thành phố, giá bán lẻ có thể tăng lên gấp đôi.

“So với đầu tháng trước, giá Ri6 tại nhiều tỉnh miền Tây đã giảm 20-30%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ mức giá không quá cao, người tiêu dùng mua nhiều, mỗi ngày tôi bán được vài tạ sầu riêng, góp phần tiêu thụ hàng hóa cho bà con miền Tây đang kỳ thu hoạch rộ,” anh Nguyễn Văn Hòa cho biết.

Dù vậy, khoảng cách giá giữa thị trường tự do và hệ thống bán lẻ hiện đại vẫn rất lớn. Tại nhiều siêu thị, sầu riêng Ri6 vẫn có giá từ 120.000-200.000 đồng/kg, còn sầu riêng tách múi có nơi được bán đến 400.000 đồng/kg.

Đại diện một hệ thống bán lẻ cho biết, thường giá cả hàng hóa trong siêu thị được niêm yết theo hợp đồng nhập hàng dài hạn, không chạy theo biến động thị trường, nên sẽ không giảm theo thị trường tự do.

Ngoài giá nhập, hệ thống bán lẻ hiện đại còn phải cộng thêm chi phí bảo quản, hao hụt, nhân công sơ chế và tiêu chuẩn chất lượng nên giá bán khó giảm sâu.

Tuy nhiên, đơn vị thường chạy các chương trình khuyến mãi, giảm giá giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các loại trái cây mùa vụ như sầu riêng với giá hợp lý nhất.

Theo ông Nguyễn Văn Mười - Phó Tổng tư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, sự chênh lệch giá giữa 2 phân khúc bán lẻ đến từ quá trình tuyển chọn chất lượng.

Hàng bán trong siêu thị thường là loại đạt chuẩn, được phân loại, tuyển chọn kỹ lưỡng, có truy xuất nguồn gốc, tỷ lệ cơm cao và được bảo quản tốt.

Trong khi đó, nhiều loại bán ven đường là hàng dạt xuất khẩu hoặc hàng xô, chất lượng không đồng đều. Nếu xét ở phân khúc đạt tiêu chuẩn, đặc biệt là tiêu chuẩn xuất khẩu, giá sầu riêng vẫn không hề rẻ.

“Những lô hàng đáp ứng yêu cầu về chất lượng, mẫu mã, tiêu chuẩn vẫn đang được thu mua với giá cao, dao động từ 80.000 – 90.000 đồng/kg với giống Monthong hoặc 55.000-60.000 đồng/kg với giống Ri6 tại vườn. Hiện thị trường xuất hiện nhiều mặt bằng giá, một là giá của những sản phẩm đạt tiêu chuẩn, được kiểm soát chặt chẽ các yếu tố đầu vào canh tác, hai là giá rẻ từ các loại sầu riêng dạt, được thu mua trôi nổi, không được kiểm soát về chất lượng,” ông Nguyễn Văn Mười phân tích.

Cũng theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam, đầu ra chủ yếu cho sầu riêng Việt Nam hiện nay vẫn là xuất khẩu. Tuy nhiên, thị trường nhập khẩu đang có xu hướng siết chặt kiểm nghiệm chất lượng, đặc biệt với các chỉ tiêu dư lượng và kim loại nặng. Do đó, nhiều lô hàng ùn ứ tại cửa khẩu, khiến hoạt động thu mua trong nước bị chững lại, nên tiểu thương đẩy mạnh đưa hàng về thị trường trong nước.

Thời gian tới, giá sầu riêng có thể tiếp tục biến động mạnh khi nguồn cung từ nhiều vùng trồng từ Đông Nam bộ và Tây Nguyên bước vào chính vụ.

Thị trường nội địa tiếp tục trở thành “van xả” quan trọng cho mặt hàng trái cây tỷ đô này. Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo người tiêu dùng cần thận trọng, thay vì chạy theo giá rẻ bất thường, nên ưu tiên những điểm bán có uy tín để tránh gây hại cho sức khỏe./.

Đề nghị gỡ "nút thắt" trong kiểm nghiệm, thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng và nông sản Đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành rà soát toàn diện, tháo gỡ ngay các vướng mắc trong sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói và lưu thông nông sản.

​

​