IEA: Thị trường năng lượng toàn cầu đứng trước nguy cơ biến động mạnh

Thị trường năng lượng và tài chính toàn cầu đang đứng trước nguy cơ biến động mạnh khi xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang quanh eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược của thế giới.

Phát biểu tại Hội nghị Tăng trưởng Canada 2026 ở Toronto ngày 7/5, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol nhận định thị trường năng lượng đã bước vào giai đoạn “biến động cao,” đồng thời cảnh báo an ninh năng lượng sẽ tiếp tục là vấn đề trọng tâm trong thời gian tới.

Theo ông Birol, cuộc xung đột tại Trung Đông đang khiến hàng triệu thùng dầu mỗi ngày bị gián đoạn nguồn cung, đẩy thị trường vào “vùng nước đầy sóng gió.”

Ngay cả khi xung đột kết thúc, quá trình khôi phục nguồn cung cũng khó diễn ra nhanh chóng.

Người đứng đầu IEA cho biết cơ quan này sẵn sàng tiếp tục tung thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược nếu tình trạng gián đoạn kéo dài. Trước đó, IEA đã giải phóng khoảng 20% lượng dầu dự trữ nhằm kiềm chế đà tăng giá năng lượng toàn cầu.

Ông Birol cũng kêu gọi Canada, quốc gia sản xuất dầu lớn thứ tư thế giới đa dạng hóa thị trường xuất khẩu năng lượng, cho rằng trong bối cảnh nhiều nước tìm kiếm nguồn cung ổn định sau khủng hoảng tại Trung Đông, Canada có thể trở thành đối tác thay thế quan trọng.

Trong chuyến thăm Canada, ông Birol đã hội đàm với Thủ tướng Mark Carney và nhiều quan chức cấp cao để thảo luận cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay, đặc biệt là tác động từ các gián đoạn tại eo biển Hormuz và khả năng Canada tăng cường vai trò nhà xuất khẩu năng lượng toàn cầu.

Những lo ngại về nguồn cung dầu đã tác động mạnh đến các thị trường tài chính quốc tế. Ngày 8/5, giá dầu thế giới bật tăng trở lại sau khi lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu quân sự Iran để đáp trả vụ tấn công 3 tàu khu trục Mỹ tại eo biển Hormuz.

Tại thị trường Mỹ, giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) có thời điểm tăng hơn 3% trong phiên giao dịch đầu ngày 8/5. Tính đến 22h33 giờ GMT (5h33 ngày 8/5 theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng 2,45 USD, tương đương 2,58%, lên 97,26 USD/thùng, sau khi chốt phiên trước đó ở mức 94,81 USD/thùng.

Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng, thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm sau chuỗi tăng mạnh trước đó. Các thị trường Tokyo, Hong Kong, Sydney, Seoul và Thượng Hải đều chìm trong sắc đỏ khi nhà đầu tư chuyển sang tâm lý thận trọng.

Các chuyên gia nhận định diễn biến mới cho thấy tiến trình đạt được một thỏa thuận lâu dài tại Trung Đông vẫn rất mong manh, buộc giới đầu tư phải điều chỉnh lại kỳ vọng về khả năng bình thường hóa hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, truyền thông Nhật Bản cho biết Tokyo đã chi khoảng 10.000 tỷ yen (tương đương 64 tỷ USD) kể từ tuần trước để can thiệp hỗ trợ đồng yen, vốn chịu áp lực mất giá do giá dầu tăng cao và chênh lệch lãi suất với Mỹ.

Đồng yen hiện giao dịch quanh mức 1 USD đổi được 157 yen, sau khi có thời điểm rơi xuống gần 160 yen/USD - mức thấp nhất trong gần 2 năm qua./.

IEA cảnh báo khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất lịch sử IEA lo ngại giá dầu và khí đốt tăng mạnh cùng gián đoạn nguồn cung đang cộng hưởng, khiến thị trường năng lượng toàn cầu đối mặt sức ép lớn hơn tất cả các cuộc khủng hoảng trước đây.