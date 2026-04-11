Giá vàng ngày 11/4: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Động lực chính hỗ trợ giá vàng trong tuần qua đến từ kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo 31% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12/2026, tăng mạnh so với mức 20% ghi nhận trong phiên trước đó.

Giới đầu tư hiện đang dồn sự chú ý vào dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2026 của Mỹ, dự kiến công bố vào cuối ngày 10/4, nhằm tìm kiếm thêm manh mối về đường hướng của Fed.

Trước đó, Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của cơ quan này, đã tăng 2,8% trong 12 tháng tính đến tháng 2/2026 và nhiều khả năng sẽ tiếp đà tăng trong tháng 3/2026.

Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, nhận định tình hình tại Trung Đông đang thiếu rõ ràng, kéo theo những tác động khó lường đối với thị trường năng lượng. Do đó, thị trường vàng đang bước vào phiên giao dịch cuối tuần trong trạng thái chờ đợi.

Chuyên gia này dự báo, nếu thỏa thuận sụp đổ, giá vàng có thể nhanh chóng giảm về vùng giữa 4.000 USD/ounce. Ngược lại, nếu lệnh ngừng bắn được duy trì và mở ra triển vọng hòa bình, giá vàng hoàn toàn có thể bứt phá mốc 5.000 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào sáng 11/4, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 169,400-172,40 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 11/4:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: