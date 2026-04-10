Giá vàng ngày 10/4: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới tăng hơn 1% trong phiên 9/4 do đồng USD yếu, trong khi các nhà đầu tư đánh giá tính bền vững của thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran, và chờ dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ.

Giá vàng giao ngay tăng 1,6% lên 4.789,67 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất trong gần ba tuần vào phiên trước đó. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,9% lên 4.818 USD/ounce. Trong phiên này, chỉ số USD giảm nhẹ, khiến vàng rẻ hơn đối với người mua bằng các đồng tiền khác.

Ông Bob Haberkorn, nhà chiến lược thị trường tại công ty môi giới RJO Futures, cho rằng thỏa thuận ngừng bắn có tác động rất tích cực đối với vàng, nhưng giá đã giảm sau khi đạt mức cao gần đây do có những vấn đề nảy sinh.

Việc đàm phán đổ vỡ và chiến sự bùng phát trở lại có nguy cơ đẩy giá năng lượng và lạm phát lên cao. Khi đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Điều này có thể làm giảm sức hấp dẫn của vàng, một loại tài sản không sinh lời, mặc dù đây vốn là một công cụ phòng ngừa lạm phát.

Tại Việt Nam, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng 10/4, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 169,700-172,70 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 10/4:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: