Tỷ giá ngày 7/5: Đồng USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều

Sáng 6/5, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với đôla Mỹ (USD) tại các ngân hàng thương mại diễn biến trái chiều, trong khi nhân dân tệ (NDT) quay đầu đi lên.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.113 VND/USD, giữ nguyên so với ngày 6/5.

Với biên độ ±5%, tỷ giá trần 26.369 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.857 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) ở mức 23.908-26.318 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại lúc 10h15, Vietcombank niêm yết USD ở mức 26.118-26.368 VND/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng ở chiều mua vào nhưng lại giữ nguyên ở chiều bán ra so với sáng hôm qua.

BIDV lại tăng tỷ giá USD thêm 10 đồng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra, hiện ở mức 26.138-26.368 VND/USD (mua vào-bán ra).

Trong khi đó, tỷ giá đồng nhân dân tệ (NDT) quay đầu tăng giá. Tại Vietcombank, NDT tăng 13 đồng ở cả hai chiều, lên mức 3.806-3.928 VND/NDT (mua vào-bán ra).

Còn tại BIDV, giá mua NDT ở mức 3.801-3.923 VND/NDT (mua vào-bán ra), tăng 8 đồng ở chiều mua vào và tăng 6 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua./.

