Ngành Ngân hàng trong vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2026

Năm 2026 được xác định là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, kiểm soát CPI bình quân khoảng 4,5% theo Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị Trung ương 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Trong bối cảnh đó, ngành Ngân hàng tiếp tục được đặt vào vị trí trung tâm của quá trình huy động, phân bổ và cung ứng vốn cho nền kinh tế, đồng thời phải bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an toàn hệ thống tài chính, ngân hàng.

Tại tọa đàm “Vai trò ngành Ngân hàng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế” do Thời báo Ngân hàng tổ chức ngày 8/5, các đại biểu nhấn mạnh trong bối cảnh Quốc hội và Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên cho năm 2026, áp lực đặt lên vai Ngân hàng Nhà nước là rất nặng nề.

Dòng vốn tín dụng thẩm thấu mạnh

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, với chức năng là huyết mạch của nền kinh tế, ngành Ngân hàng có trách nhiệm huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, đầu tư và tiêu dùng. Ngành phải hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, đồng thời góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Thực tế cho thấy, dòng vốn đã bắt đầu thẩm thấu mạnh mẽ. Theo bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, tính đến ngày 28/4/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,4 triệu tỷ đồng, tăng 4,42% so với cuối năm 2025 và tăng 18,26% so với cùng kỳ năm 2025.

Cơ cấu tín dụng tương đối phù hợp với cơ cấu các ngành kinh tế. Tín dụng ngành nông nghiệp chiếm khoảng 6%, công nghiệp và xây dựng chiếm 23,5%, dịch vụ chiếm 70,5%. Tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên được quan tâm theo đúng định hướng, trong đó nông nghiệp, nông thôn đạt 4,3 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 22,2% và doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt gần 3,8 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 20%. Tín dụng đối với lĩnh vực xuất khẩu và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao có tốc độ tăng trưởng cao, quý 1/2026 tăng lần lượt 11,2% và 18,81%.

Dòng vốn tín dụng không chỉ tập trung vào công nghiệp và hạ tầng mà còn tiếp tục đóng vai trò bệ đỡ đối với khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Là ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực trong lĩnh vực “tam nông,” Agribank hiện có dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt khoảng 1,3 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 30% dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn toàn ngành ngân hàng.

Trình bày tham luận tại tọa đàm, ông Vương Văn Quý - Phó Trưởng Ban Chính sách tín dụng Agribank nhấn mạnh dòng vốn tín dụng không chỉ là nguồn lực tài chính đơn thuần mà còn góp phần dẫn dắt tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Bằng mạng lưới phủ kín 100% địa bàn cấp xã và hơn 60.000 tổ vay vốn, Agribank đã giúp hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và giảm phát thải.

Đáng chú ý, Agribank không chỉ cho vay dựa trên tài sản thế chấp mà đã chuyển dần sang quản lý theo dòng tiền và phương án sản xuất. Điều này mở ra cơ hội tiếp cận vốn cho hàng triệu hộ nông dân và hợp tác xã vốn còn gặp nhiều khó khăn về tài sản bảo đảm.

Ngành ngân hàng trước thách thức và giải pháp tín dụng linh hoạt

Mặc dù đạt được nhiều kết quả khả quan, hoạt động ngân hàng năm 2026 vẫn đối mặt với nhiều rào cản. Áp lực từ mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng, rủi ro kỳ hạn khi 80% vốn huy động là ngắn hạn nhưng nhu cầu vốn trung dài hạn lại rất lớn. Tỷ lệ tín dụng/GDP năm 2025 ở mức cao khoảng 145% cho thấy nền kinh tế vẫn còn phụ thuộc quá lớn vào hệ thống ngân hàng.

Nhìn thẳng vào những khó khăn trước mắt, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho hay nhu cầu vốn cho nền kinh tế là rất lớn, nhưng khả năng hấp thụ vốn của một số khu vực, lĩnh vực còn hạn chế.

Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận tín dụng. Việc mở rộng tín dụng phải gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát rủi ro, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn hệ thống. Cùng với đó, kinh tế, thương mại, tài chính toàn cầu tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, khó lường, tạo thêm sức ép cho công tác điều hành.

“Trong bối cảnh đó, việc ngành ngân hàng chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ nền kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng. Tại cuộc họp triển khai công tác chiều 9/4, các ngân hàng đã thể hiện sự đồng thuận cao trong việc giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay, cho thấy quyết tâm của toàn ngành trong việc chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế,” Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nói.

Một trong những thách thức lớn hiện nay theo ông Nguyễn Phi Lân, Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê-Ổn định tiền tệ tài chính, là áp lực lạm phát gia tăng mạnh trong năm 2026 do xung đột Trung Đông khiến giá dầu và nhiên liệu thế giới tăng. Lạm phát tháng 4/2026 đã tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi IMF dự báo cả năm có thể lên tới 4,9%, vượt mục tiêu 4,5% mà Quốc hội đề ra. Giá năng lượng leo thang làm tăng chi phí sản xuất, vận tải và tác động tới nhiều mặt hàng, đặc biệt là vật liệu xây dựng, tạo áp lực lên kỳ vọng lạm phát và điều hành chính sách tiền tệ.

Ngoài lạm phát, Việt Nam đang đối mặt nguy cơ nhập siêu trở lại. Trong 4 tháng đầu năm 2026, nền kinh tế xuất hiện xu hướng nhập siêu, kéo theo áp lực lớn đối với tỷ giá trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước phải kiểm soát lạm phát, hỗ trợ giảm lãi suất và ổn định thị trường ngoại hối. Ông Lân nhấn mạnh, đây là thách thức lớn không chỉ trong năm 2026 mà cả giai đoạn 2026-2030.

Để hỗ trợ tăng trưởng cao và bền vững, Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai các giải pháp tín dụng chủ động, linh hoạt, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách tín dụng và điều hành vốn phù hợp diễn biến kinh tế vĩ mô, hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, dự án trọng điểm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn./.

