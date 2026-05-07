Hà Nội truy thu hơn 156 tỷ đồng tiền thuế trong tháng 4

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thủ đô tiếp tục phục hồi và phát triển theo hướng số hóa mạnh mẽ, ngành thuế Hà Nội đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong việc bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước, siết chặt kỷ cương tài chính và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, riêng trong tháng 4/2026, lực lượng thuế thành phố đã kiểm tra, xử lý 326 vụ vi phạm liên quan đến gian lận thương mại, trốn thuế và vi phạm nghĩa vụ tài chính. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 35,3 tỷ đồng và truy thu hơn 156,9 tỷ đồng tiền thuế.

Số tiền truy thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số thu từ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của ngành thuế trong chống thất thu ngân sách nhà nước.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các hành vi vi phạm ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt trong môi trường kinh doanh số. Nhiều doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh lợi dụng kẽ hở trong quản lý để che giấu doanh thu, kê khai không trung thực hoặc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài chính.

Trước thực trạng này, cơ quan Thuế thành phố Hà Nội đã tập trung kiểm tra các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao như thương mại, dịch vụ, thương mại điện tử và các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về kê khai thuế. Các hành vi phổ biến được phát hiện gồm kê khai sai doanh thu, gian lận thuế giá trị gia tăng, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và trốn thuế.

Đáng chú ý, lĩnh vực thương mại điện tử tiếp tục là một trong những trọng điểm được tăng cường giám sát do tiềm ẩn nguy cơ thất thu ngân sách lớn. Nhiều đối tượng đã lợi dụng hoạt động kinh doanh trên nền tảng số để che giấu doanh thu, gây khó khăn cho quản lý thuế.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, ngành thuế Hà Nội đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro nhằm kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, phối hợp liên ngành giữa cơ quan Thuế với Công an, Hải quan và lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục được tăng cường. Thông qua chia sẻ dữ liệu, đối chiếu thông tin và phối hợp kiểm tra thực tế, nhiều vụ việc gian lận lớn đã được phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần nâng cao tính răn đe, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Theo đại diện cơ quan Thuế, kết quả truy thu hơn 156 tỷ đồng trong tháng 4/2026 cho thấy hiệu quả của việc đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt đối với lĩnh vực thương mại điện tử, dịch vụ và các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế.

Ngành thuế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để ngăn chặn tình trạng thất thu ngân sách và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, bảo đảm thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước.

Song song với thanh tra, kiểm tra, ngành thuế thành phố Hà Nội cũng chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng quy định pháp luật, qua đó từng bước nâng cao mức độ tuân thủ nghĩa vụ tài chính và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Trong thời gian tới, lực lượng Thuế thành phố Hà Nội xác định tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực có nguy cơ thất thu cao, nhất là thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và các ngành dịch vụ. Cùng với đó, việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cao năng lực phân tích rủi ro và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế sẽ tiếp tục được triển khai nhằm phát hiện sớm và xử lý nghiêm các hành vi gian lận.

Kết quả đạt được trong tháng 4/2026 tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của ngành thuế trong bảo đảm nguồn thu ngân sách trên địa bàn Thủ đô, góp phần giữ vững kỷ cương tài chính, ổn định môi trường kinh doanh và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội bền vững./.

