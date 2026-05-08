Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất so với shekel trong hơn 30 năm

Đồng USD ngày 7/5 giảm xuống dưới ngưỡng 2,9 shekel đổi 1 USD, mức thấp nhất trong hơn 30 năm, trong bối cảnh giới đầu tư theo dõi sát các diễn biến liên quan khả năng đạt thỏa thuận giữa Mỹ và Iran cũng như các số liệu kinh tế mới của Mỹ.

Sau khi giảm xuống dưới mốc 2,9 shekel đổi 1 USD trong phiên giao dịch, đồng USD sau đó phục hồi nhẹ và tỷ giá tham chiếu cuối ngày được xác lập ở mức 2,907 shekel đổi 1 USD. Đồng euro cũng tăng nhẹ lên mức 3,42 shekel đổi 1 euro.

Giới đầu tư hiện tập trung theo dõi phản hồi dự kiến của Iran đối với đề xuất mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột hiện nay.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã có “các cuộc đàm phán rất tích cực” với Iran trong vòng 24 giờ qua.

Ngoài diễn biến địa chính trị, thị trường cũng chờ báo cáo việc làm tháng Tư của Mỹ dự kiến công bố ngày 8/5.

Các dự báo cho thấy kinh tế Mỹ có thể tạo thêm từ 70.000-109.000 việc làm mới trong tháng trước, thấp hơn mức tăng 178.000 việc làm của tháng Ba, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được dự báo duy trì ở mức 4,3%.

Các chuyên gia cho rằng kỳ vọng về khả năng giảm căng thẳng tại Trung Đông cùng xu hướng suy yếu chung của đồng USD đang tiếp tục hỗ trợ đà tăng của đồng shekel.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu và công nghệ Israel đã cảnh báo việc đồng shekel tăng giá quá mạnh đang gây áp lực lớn lên hoạt động sản xuất, tuyển dụng và đầu tư, đồng thời có nguy cơ thúc đẩy xu hướng chuyển hoạt động ra nước ngoài./.

