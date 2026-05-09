CNBC: Cục Dự trữ liên bang Mỹ ngày càng thiếu lý do để cắt giảm lãi suất

Theo CNBC, ngày càng khó tìm thấy lý do để Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong tương lai gần.

Báo cáo việc làm tháng Tư công bố ngày 8/5 đã cung cấp thêm bằng chứng cho thấy mối lo lớn hơn của ngân hàng trung ương không phải là thị trường lao động suy yếu, mà là chi phí sinh hoạt ngày càng trở nên khó gánh chịu đối với người dân Mỹ bình thường.

Mức tăng 115.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng trước tuy không quá bùng nổ, nhưng tiếp tục cho thấy bức tranh việc làm đã ổn định đủ để giảm áp lực phải cắt giảm lãi suất.

Ngược lại, có rất ít dấu hiệu cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt, điều này có khả năng khiến Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) chuyển sang lập trường “diều hâu” hơn, trong đó các quan chức cảm thấy thoải mái với việc duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong thời gian dài.

Bà Lindsay Rosner, Giám đốc phụ trách trái phiếu đa lĩnh vực tại bộ phận quản lý tài sản của ngân sách Goldman Sachs, cho rằng “Fed sẽ chuyển trọng tâm sang kiểm soát rủi ro lạm phát tăng cao khi thị trường lao động dường như đã trở lại đúng hướng."

Theo bà, FOMC hoàn toàn có thể cảm thấy cần phải loại bỏ xu hướng thiên về nới lỏng trong tuyên bố sau cuộc họp tháng 6 tới, điều cho thấy phe “diều hâu” đang dần chiếm ưu thế trong ủy ban ở thời điểm hiện tại.

Theo cách diễn đạt của Fed, điều đó có nghĩa là làn sóng tâm lý thận trọng từ nhiều chủ tịch Fed khu vực có thể sẽ tiếp tục lan rộng.

Tại cuộc họp FOMC tuần trước, ba chủ tịch Fed khu vực đã bỏ phiếu phản đối tuyên bố sau cuộc họp. Nhóm này không phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed, mà phản đối phần “định hướng tương lai” - ngôn từ được hiểu rộng rãi là ám chỉ bước đi tiếp theo nhiều khả năng sẽ là cắt giảm lãi suất.

Theo cách tiếp cận truyền thống, lạm phát cao đi cùng thị trường lao động ổn định thường không tạo cơ sở cho việc cắt giảm lãi suất. Các xu hướng dữ liệu gần đây có thể củng cố quan điểm rằng Fed có thể tiếp tục giữ nguyên lãi suất hiện tại, đồng thời duy trì mọi lựa chọn, kể cả tăng lãi suất.

Chiến lược gia đầu tư trưởng tại ngân hàng đầu tư Brown Brothers Harriman, Scott Clemons, cho rằng “điều này ngày càng cho thấy Fed có thể kiên nhẫn bao lâu tùy thích. Không có điều gì từ phía kinh tế buộc họ phải tiếp tục hạ lãi suất."

Dù tâm lý thị trường có thể thay đổi nhanh chóng, các nhà giao dịch hiện đã gần như loại bỏ hoàn toàn khả năng Fed cắt giảm lãi suất ít nhất cho đến tháng 4/2031, theo định giá hợp đồng tương lai lãi suất Fed. Thực tế, đường cong lãi suất hiện cho thấy khả năng Fed tăng lãi suất trong những năm tới cao hơn nhiều.

Nhà kinh tế trưởng phụ trách Bắc Mỹ của tập đoàn dịch vụ tài chính và bảo hiểm Allianz, Dan North, nhận xét rằng “rõ ràng điều này khiến quyết định của Fed trở nên dễ dàng hơn. Dữ liệu hiện nay càng khiến Fed dễ dàng giữ nguyên lãi suất hơn, và có thể trong năm tới sẽ bắt đầu nghiêng sang hướng ngược lại."

Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là vấn đề không nhỏ đối với Chủ tịch Fed sắp tới Kevin Warsh - người được Tổng thống Donald Trump đưa vào Fed với kỳ vọng lãi suất thấp hơn.

Cựu Thống đốc Fed này nhiều lần công khai quan điểm ủng hộ mức lãi suất quỹ liên bang thấp hơn, cho rằng Fed vẫn có thể kiểm soát lạm phát trong khi nới lỏng chính sách.

Ông Warsh cũng đề xuất Fed nên tập trung nhiều hơn vào bảng cân đối kế toán trị giá 6.700 tỷ USD của ngân hàng trung ương thay vì chỉ dựa vào lãi suất qua đêm như công cụ chính sách chủ đạo hiện nay.

Tuy nhiên, việc thúc đẩy cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn trên 3% sẽ là nhiệm vụ rất khó khăn, đặc biệt khi xét tới xu hướng quan điểm hiện nay trong cơ cấu của FOMC./.

